Jediný bod slováckého celku při letošní domácí premiéře v Lizy mistryň urvala hned v úvodním zápase Natalia Partyková. Hvězdou večera byla ale Rumunka Adina Diaconuová, která si připsala hned dvě výhry.

Liga mistryň žen ve stolním tenisu

SKST PLUS HODONÍN – MÉTY 1:3

Výsledky: Partyková – Chasselinová 3:0 (7,5,5), Grofová – Diaconuová 0:3 (-4,-5,-5), Ševčíková – Jiaudo Wu 2:3 (-5,7,-7,11,-1), Partyková - Diaconuová 2:3 (-3, -7, 7, 8, -3).

„Bylo to s ní těžké. Diaconu vůbec nekazila, nepustila mě vůbec k mé hře,“ říká Grofová.

Hodonínu znovu citelně scházela Japonka Sakura Moriová. Bez zahraniční akvizice padl v Novem Sadu i teď doma s Méty. „Bez Sakury je to složitější,“ ví dobře Grofová. „Spoléhaly jsme na ni, že udělá body. Teď se o ně musíme podělit my,“ přidává hodonínská obranářka Markéta Ševčíková.

Český šampion se před dvěma domácími odvetami ocitl ve složité situaci. Jelikož ve Francii i Srbsku prohrál, musel před vlastním publikem bezpodmínečně bodovat.

Hodonín se ale bez japonské posily Sakury Moriové zasekl už na první překážce. Přitom se v prvním zápase dostal do vedení. Partyková jasně přehrála Chasselinovou bez ztráty setu a dala týmu naději.

Jenže stejně suverénně si následně počínala Diaconuová. Rumunská stolní tenistka smetla Grofovou a bylo to 1:1.

Francouzská hymna před zápasem v Hodoníně

Zdroj: Libor Kopl

Klíčový byl hlavně souboj Ševčíkové s Němkou čínského původu Wu Jiaduo. Česká obranářka vytrvale odolávala tlaku soupeřky a bodovala zejména útokem. Do ofenzivních pozic se ale hlavně v rozhodující zkrácené sadě dostávala méně a Jiaduo dobrou koncovkou strhla pětisetový zápas na svou stranu.

„Porážka mě hodně mrzí,“ přiznává Ševčíková. „Přišla za nerozhodného stavu 1:1 a pokud bych vyhrála, mohlo to vypadat úplně jinak,“ uvědomuje si.

„Je to strašná škoda, kór když jsem prohrála až v pátém setu. Chybělo mi pár míčků,“ ví dobře.

Ševčíkovou mrzela hlavně zkrácená rozhodující pátá sada. „Na konci jsme udělala pár jednoduchých chyb. Ona naopak zahrála to, co nikdy předtím a já se s tím bohužel nedokázala srovnat. Ale je to top hráčka,“ dodává smutně.

Pět setů bylo k vidění i v posledním střetnutí. Po svém druhém bodu sahala Diaconuová i Partyková. Mnohem lépe začala Rumunka, brzy vedla 2:0, ale polská bojovnice v hodonínských barvách dotáhla duel do páté sady.

A v ní byly opět úspěšnější Méty, které na Slovácku zvítězily 3:1 a skupinu B v předstihu ovládly bez ztráty bodu.

Naopak Hodonín je po třech porážkách blízko vyřazení. Zachránit ho může jen drtivé vítězství ve čtvrtek večer nad TTC Novi Sad, který ovšem první vzájemný souboj ovládl bez problémů 3:0.

Klíčový duel startuje na jihu Moravy v osmnáct hodin.