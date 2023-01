„Zklamání je velké. Moc nás to mrzí, protože jsme splnili s děvčaty první cíl, který jsme si před tímto utkáním dali. Zvítězili jsme 3:1 a vynutili si Golden Match. V něm už je to veliká loterie. Nedá se taktizovat, žádný time out a vše jde velmi rychle za sebou,“ připomíná hodonínský trenér Jaroslav Mikeska.

Evropský pohár žen

2. čtvrtfinále: SKST PLUS HODONÍN - ALCL TT GRAND – QUEVILLY 3:1

Výsledky: Partyková – Coková 3:2 (3,9,-8,-7,5), Grofová – Li Samson 3:1 (8,-9,9,4), Ševčíková – Salpinová 2:3 (7,-10,6,-8,-1), Partyková – Li Samson 3:1 (8,-6,5,11).

Golden Match: SKST PLUS HODONÍN - ALCL TT GRAND – QUEVILLY 1:2

Výsledky: Grofová – Salpinová 1:0 (6), Partyková – Coková 0:1 (-8), Ševčíková – Li Samson 0:1 (-6).

Zatímco v zápase sestavu trefil tak, jak potřeboval, při Golden Match měly Jihomoravanky smůlu. „Jediné, co jsme nechtěli, aby hrála Markéta Ševčíková s Li Samson, a to se nepovedlo, navíc v rozhodujícím setu,“ posteskl si zklamaný Mikeska.

Ten před klíčovou bitvou změnil oproti úvodnímu duelu ve Francii sestavu. Grofovu posunul na pozici číslo dvě, což mu náramně vyplatilo.

Nejprve Polka Partyková v úvodní dvouhře přetlačila v dramatické pětisetové bitvě Isu Cokovou, druhý bod přidala právě Grofová, když porazila naturalizovanou Číňanku Li Samson 3:1 na sety.

„Výhry si moc cením, protože je to kvalitní hráčka asijského původu. Rozhodlo to, že jsme s trenérem zvolili správnou taktiku. Pomohl mi hlavně třetí set, v tom pátém už jsem byla rozjetá,“ uvedla nadšená hodonínská stolní tenistka.

Ve třetí dvouhře nestačila Ševčíková na Salpinovou. Hodonínská obranářka sice v zápase dvakrát vedla, jenže nakonec padla ve zkráceném pátém setu.

Domácí tým mohla ještě zachránit Natália Partyková, která by vítězstvím nad Li Samson poslala do tzv. Golden Match, hraného na dva vítězné sety postupně třemi hráčkami. To se jí také ve čtyřech setech povedlo a diváci v hale si přišli na své.

Grofová se v úvodním setu vydala ze všech sil a přiblížila Hodonína vytouženému postupu, Partyková s Ševčíkovou ovšem na své soupeřky nestačily a do semifinále nakonec postoupil francouzský klub.

„Kvalita týmů, které se dostanou do evropských pohárů je veliká,“ ocenil protivníka Mikeska.

„Oni se sice nekvalifikovali do Ligy mistryň, ale v tomto Evropském poháru ještě neprohráli. Je to kvalitní soupeř,“ dodala Grofová.

Slovácký celek tak má před sebou už jen obhajobu mistrovského titulu.

Zdroj: Libor Kopl