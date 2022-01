„Samozřejmě dobře víme, že naše situace není vůbec dobrá. Berlín má velmi dobrý tým a pokud nás vyřadí, půjde s Tarnobrzegem do finále. Jsou to dva nejlepší týmy v Evropě,“ připomíná Natália Partyková.

Výkon pětinásobného vítěze Ligy mistryň sportovně ocenil i hodonínský trenér Jaroslav Mikeska: „Je to fakt hodně těžký soupeř, jeden z největších favoritů na zisk titulu. Berlín má kvalitní a velmi vyrovnaný tým, který se moc nemění,“ prohlásil po domácím duelu.

Slovácký celek nastoupil do klíčové bitvy bez své jedničky. Japonka Moriová totiž kvůli pandemii koronaviru zůstala ve své domovině, takže trenér Mikeska musel společně se zkušenou Partykovou nasadit obranářky Tatianu Bilenkovou a Markétu Ševčíkovou.

„Věděli jsme to relativně dost dlouho dopředu. Kdyby tady ale Sakura byla, byl by to velký rozdíl, s ní bychom byli silnější. Její přítomnost by pro děvčata byla velká vzpruha,“ je přesvědčený Mikeska.

Čtvrtfinále Ligy mistryň ve stolním tenisu, 1. zápas: SKST PLUS Hodonín - TTC Berlín Eastside 0:3

Výsledky: Taťána Bilenková – Britt Eerlandová 2:3 (5,-6, 6,-10,-2), Natalia Partyková – Nina Mittelhamová 0:3 (-7,-7,-6), Markéta Ševčíková – Lin Ye 2:3 (-10,6,7,-8,-2).

I když stolní tenistky Hodonína bez své jedničky neuhrály ani bod, soupeřky trápily.

Ukrajinka Bilenková při své premiéře na jihu Moravy rozehrála sebrala Nizozemce Eerlandové dva sety a byla jen krůček od cenného vítězství, ale výtečně rozehraný duel nedotáhla.

Osmadvacátá hráčka světového žebříčku si trpělivou hrou vynutila zkrácený pátý set. V něm pak svoji soupeřku porazila a poslala hostující celek do vedení.

„My víme, že Britt na obranu umí, ale Táňa hrála velmi dobře a je škoda koncovky čtvrtého setu. Pak jsme to měli moc těžké,“ povzdechl si Mikeska.

Druhý bod Berlína přidala Nina Mittelhamová. Vítězka loňského prestižního turnaje TOP 16 nedala Partykové prakticky žádnou šanci.

„Jsem na sebe trošku naštvaná,“ přiznala domácí opora. „Od začátku mi to nešlo, vůbec se mi nedařilo. Nemohla jsem se dostat k tomu, co jsem chtěla hrát. Měla jsem problém s příjmem a taky s krátkým podáním soupeřky. Měla jsem to v hlavě,“ přidala zklamaně.

Naopak velmi dobrý výkon předvedla Ševčíková proti singapurské reprezentantce Lin Ye. Hodonínská odchovankyně deptala účastnici světového šampionátu v Houstonu precizní defenzivou, nakonec ale padla v pěti setech.

„Výkon Markéty ve třetí dvouhře se mi líbil. Předvedla vynikající výkon a moc nechybělo, aby porazila hráčku elitní padesátky světového žebříčku,“ prohlásil Mikeska. „Bylo vidět, že Lin na obranu moc neumí, byl jsem překvapen, že ji trenérka postavila na třetí místo v sestavě. Ale i tam jsme mohli dělat bod,“ dodal hodonínský kouč.

Odveta, která zřejmě bude jen formalitou, se hraje v pátek v Německu.