„Těšil jsem se hodně. Všechny zápasy jsme až doteď hráli v Brně. Konečně jsme se po té katastrofě, co tady byla, dostali zpátky do haly. Jsme rádi, že už nemusíme na domácí zápasy nikam cestovat,“ dodal Sopůšek.

Hodonínští futsalisté se pohárovým triumfem naladili na čtvrteční domácí druholigový duel s Olomoucí. Tango první zápas s Modřicemi vyhrálo 5:4, teď se pokusí před vlastním publikem dobrý vstup do sezony potvrdit.

„Jsme kolektiv, jedna parta. A já klukům vždycky říkám, že taky jedna rodina. Pokud tomu tak je, ve sportu se hodně dokáže. Věřím, že když to takhle budeme dělat dál, můžeme vychovávat kluky i pro velký fotbal, aby šli dál. Obrovská radost a obrovský respekt před nimi,“ dodal Chadzidis.

Podle něj to ale náhoda rozhodně nebyla. Stejně se prý Tango prezentovalo i na předsezonním turnaji v Modřicích a při pohárových duelech s Žabinskými Vlky a Helasem v Brně. „Už tam bylo vidět, že mužstvo má obrovskou sílu. Hlavně proti Helasu to byl absolutní výkon,“ chválil hráče Chadzidis.

Domácí trenér Stefanos Chadzidis si ale nemyslí, že by Jihočeši dorazili na Slovácko až tak výrazně oslabení. „Viděl jsem je v Brně proti Žabinským Vlkům, tam hráli v podobné sestavě,“ tvrdí.

Dynamo, která na jih Moravy dorazilo pouze s brankářem Křížkem a šesti hráči do pole, se probralo až ve druhé půli za hrozivého stavu 0:5.

Hodonínským futsalistům návrat do sportovní haly TEZA, kterou na konci června zasáhlo tornádo a až do začátku října byla zavřená, vyšel náramně. Tango v osmifinále Českého poháru nečekaně jasně přehrálo prvoligové České Budějovice 8:3 a po výtečném výkonu zaslouženě postoupilo mezi osm nejlepších týmů. O dalším soupeři pro slovácký celek rozhodne los.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.