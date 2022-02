Hostům se po triumfu pořádně ulevilo. „My jsme na začátku nějakého boje, změny týmu i herní filozofie. Občas tam jsou výpadky, třeba jako ve Stupavě. I proto si nesmírně vážím, že to holky nevzdaly, byť syndrom Hodonína v sobě mají,“ říká zlínský trenér Ivo Vávra.

Ze soupeře měl respekt, byť při pohledu na tabulku z Hodonína žádný strach nejde, Jihomoravanky se umí vytáhnout, hrají dobré zápasy, umí potrápit favority.

„Vloni jsme tady s Porubou vyhráli o patnáct branek, přesto jsem věděl, že nás čeká těžký zápas, který byl spíše o hlavě než o kvalitě hry. Věděli jsme, že soupeř potrápil Písek, Plzeň, jak tady zahrál s Michalovcemi a s Dunajskou Stredou druhé poločasy, že uměl vyhrát poločas v Kynžvartu. I teď mu musíme poděkovat za pěkné utkání. Věřím, že nám výhra dodá sebevědomí, body z hodonínské palubovky určitě doceníme až později,“ je přesvědčený.

Souboj o krále kraje je tady! Zlín chce v derby přerušit nadvládu Slovácka

Vávra nebral páteční souboj extrémně vážně, prohrát ale rozhodně nechtěl. „Nám nejde o to, aby nás nepředběhl Hodonín, ale chceme hrát pohlednou házenou a být v klidu, abychom měli prostor a čas pracovat na družstvu pro příští sezonu,“ vysvětluje hostující kouč.

V domácím táboře po další porážce zavládl smutek. Hodonínské hráčky v derby nepropadly, v rozhodujících fázích ale udělaly o něco více chyb než protivník, což nakonec rozhodlo.

„Není důvod být nějak extra zklamaný, rozhodně nic nebalíme. Pracujeme dál se stávajícím kádrem, v každém ze zbývajících utkáních je o co hrát, určitě chceme hrát MOL ligu i v příštím roce,“ říká manažer HK Hodonín Radek Bičan.

„Snad soupeř v soutěži zůstane,“ přeje si i Vávra.

Úvod byl vyrovnaný a oboustranně nervózní. Hodonínské házenkářky cítily, že by tentokrát mohly bodovat. V klíčové bitvě ovšem držely těsné vedení jen na začátku střetnutí.

Po dobrém nástupu se jim přestalo střelecky dařit. Křídelnice Víchová neproměnila tři náskoky, hostující gólmanka Blažková spoluhráčky podržela i při dalších šancích soupeře, navíc zneškodnila Smějové sedmičku.

Zlíňanky se postupně zklidnily a skóre nejen dotáhly, ale brzy i otočily. Ve dvacáté minutě Hodonín srovnal stav na 7:7, poté ale hostující celek rivalovi ještě do přestávky odskočil na rozdíl čtyř branek.

Děvčatům ze Slovácka pomohla až poločasová přestávka. O pauze si vydechla, po obrátce začala i díky brankářce Rehušové náskok protivníka stahovat.

Ve 36. minutě to bylo 12:12 a začala přetahovaná, boj o každý gól. Zlíňanky několikrát odskočily, domácí se však pokaždé dotáhly. Klíčové chvíle, přišly až v závěrečné desetiminutovce, kdy za stavu 18:19 hostující hráčky čtyřmi brankami v řadě definitivně zlomily odpor Hodonína a zápas pak už dovedly do vítězného konce.

Experti Deníku před derby: Žádné El Clásico ani branky, spíše remíza a boj

„Byl to celkem vyrovnaný a dramatický zápas, klasické derby. Zlín jsme na podzim porazili, i teď jsme jej několikrát dokázali dostat pod tlak, ale hosté měli víc možností, jak tým oživit střídáním. I tak jsme se třikrát vrátili do zápasu z poměrně velké ztráty, na konci už nám ale docházely síly, hráli jsme páté utkání ve třinácti dnech, třikrát jsme musely absolvovat dlouhé cesty do Prahy, Kynžvartu a Plzně,“ připomíná Bičan.

Podle hodonínského funkcionáře měl na výkon týmu určitě vliv i rozbitý autobus po utkání v Plzni, unavený tým se do Hodonína vrátil až ve čtvrtek o půl šesté ráno, času na regeneraci bylo málo, musel odpadnout i předzápasový trénink.

Domácím proti Zlínu nepomohli ani příznivci. „Hráčky si zasloužily v hledišti fanoušky a ne jen diváky. Atmosféra dlouhodobě je více komorní, než bychom chtěli, více emocí v hledišti by určitě nebylo na škodu. Velmi bychom také ocenili dokončené funkční celkové osvětlení a ozvučení haly, od tornáda snad už uplynulo hodně času," dodal Bičan na závěr.

MOL Liga žen, dohrávka 16. kola -

HK Hodonín – Handball PSG Zlín 21:25 (8:12)

Nejvíce branek: Smějová 8/5, Cygan 4/1, Nováková 3 - Fleková 5/4, Daňková 4, M. Sekulová, L. Sekulová a Polomíková po 3. Rozhodčí: Kavulič, Pavlát. Vyloučení: 4/4. Sedmimetrové hody: 8/6 – 5/4. Diváci: 210.

Hodonín: Zichová, Rehušová - Jastrábová, Víchová 2, Drexlerová, Smějová 8/5, Cygan 4/1, Jadamíková, Pospíšilová, B. Krejčíková 2, Višňovská 2, Nováková 3, Dermeková, L. Krejčíková, Malecka. Trenér: Kořínek.

Zlín: Blažková, Rafajová, K. Stojarová – Herbočková 1, Daňková 4, Fleková 5/4, Štipčáková 1, M. Sekulová 3, Gärtnerová 1, Kolářová 2, L. Sekulová 3, Polomíková 3, Sedláčková 1, Kříčková 1, Holincová. Trenér: Vávra.