V současné době se jedná o nejstarší pravidelně pořádanou soutěž v zemi. O jeden ročník více má již jen Golemova ruka, která ovšem byla dvakrát přerušena.

Na celorepublikovou soutěž přijedou nejlepší pákaři z celé české republiky. Akce je vypsaná na levou i pravou ruku pro seniory i juniory. Muži se utkají ve váhové kategorii do 65, 70, 75, 85, 95, 105 a nad 105 kg. Ženy ve váze do 60 a nad 60 kg. Junioři do 18-ti let ve váze do 65, 75 a nad 75 kg. Juniorky ve stejné věkové hranici ve váze do 55 a nad 55 kg. Na přání české asociace přetláčení rukou pořadatelé zařadili do soutěže i muže začátečníky, pro které stanovili dvě váhy do 85 a nad 85 kg.

Soutěž začíná od 13 hodin ve sportovní hale Podivín. Registrace a vážení závodníků bude od 11 do 12 hodin.

ROSTISLAV SVAČINA