Český reparát proti Srbům. Budeme se muset extrémně vyhecovat, ví Peterka

Češi před 15 067 diváky, rekordní návštěvou na basketbalové reprezentaci na domácí půdě, nastoupili bez rozehrávače Tomáše Satoranského. Lídr národního týmu sice v pátek proti Polsku (84:99) dva týdny po výronu kotníku odehrál více než 17 minut, ale dnes proti jednomu z favoritů celého šampionátu odpočíval.

"Atmosféra byla skvělá, moc mě potěšila. Tentokrát jsme hráli s větší energií, ale víte, bez Tomáše (Satoranského) je to vždycky těžké, to není žádné tajemství. Ostatní hráči se však snažili převzít jeho pozici. Nic lehkého, ale postupně jsme chytili rytmus. EuroBasket pro nás začíná až v pondělí. Máme před sebou soupeře, kterého můžeme porazit. Musíme pro to udělat všechno," řekl Ginzburg.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

"Tenhle zápas byl už z naší strany o hodně lepší. Věděli jsme, že hrát jako proti Polsku už prostě nechceme. Chtěli jsme do toho jít s jinou mentalitou, být agresivní, jinak totiž porazit Srby ani nejde. Útok pro nás není problém, ten jsme měli po většinu zápasu dobrý. A nějakých třicet minut nám fungovala i obrana. Je v nás ještě víc," prohlásil Krejčí, který vedle 13 bodů přidal i tři asistence.