Po nominačním závodě na červnovém mistrovství republiky cítil slušnou šanci. Nakonec po naději zbyla jen štiplavá pachuť. „Je to celé zvláštní. Řekli nám, že nominačním závodem bude časovka. V té jsem bohužel dojel druhý, předtím jsem prodělal nemoc a horečku. Jenže vítěz Josef Černý účast na olympiádě odřekl. Mělo to být na mě, ale najednou svaz řekl, že to neplatí a nominaci udělal jinak,“ uvedl kyjovský rodák.

Mezi vyvolené jezdce s letenkami do Japonska se tak nedostal. Černého zastoupí další časovkář Michael Kukrle. „Se mnou o tom nikdo nemluvil. Řekl bych, že na svazu mají své metody a baví se s jinými lidmi. Připadá mi to neférové a netransparentní. Dozvěděl jsem se trochu předem, že nejedu. Možná by bylo lepší si to jen přečíst někde na webu než vidět do zákulisí. Musím říct, že je to celé dost mimo,“ posteskl si jezdec z Milotic.

Přesto to dnes v šestatřiceti letech přijímá lépe než kdysi. „Už to beru trochu jinak. Na jednom mistrovství světa před pár lety jsem jel hned po časovce domů, protože si mě tam nejmenovaný závodník nepřál. Co se nominace týče, nejsem navíc ten, kdo dopadl nejhůř. Nikola Nosková si místo vyjela, vyhrála časovku, v silničním závodě skončila třetí a stejně ji vyškrtli. Řekl bych, že za tím jsou osobní preference či spory. Není tajemství, že před letošní sezonou vyměnila kouče. Tím starým byl reprezentační trenér Tomáš Konečný,“ nadhodil šestinásobný mistr republiky.

Toho letos, stejně jako další jezdce, trápí primárně covid. „Závody jsou hodně rozházené. Člověk neví, kdy, co bude. Začínali jsme v Chorvatsku, přesunuli se do Slovinska a pak se najednou udělala díra. Dva nebo tři etapáky se naprosto zrušili. Duben byl prakticky mrtvý, až v červnu se začalo jezdit. Ani teď to není úplně ideální. Někam se chystáte, pak to zruší a vyjetou formu už nepotřebujete. Vše se mění za běhu,“ doplnil.

Pandemie nejenže ztěžuje podmínky, ale stíhá i jednotlivé jezdce. „Leckdy vám výsledek testu přijde až po cestě na závod. A co se stane, když je někdo pozitivní? Skončí celý tým, vysadíte ho na nádraží nebo necháte v karanténě někde v cizím městě? Nám se to naštěstí nestalo, ale vím o takových případech,“ řekl Bárta, který se svým týmem naposledy triumfoval v polském závodě Solidarnosc na konci června.

Do stáje Elkov Kasper přibyl před třemi lety a další stěhování rozhodně neplánuje. „Jsem tu spokojený. Přiznejme si, že mám nějaké roky a jít zpátky nahoru už není reálné. Jediná možná změna je, že skončím s cyklistikou. Přemýšlím nad tím od doby, co se objevil koronavirus. Je to chaos a pomalu nevíte, co se stane zítra. Je to dvakrát tak komplikované než předtím. Potřebujete různé papíry, testy a podobně, uzavřel.

JAROSLAV GALBA