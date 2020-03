„Za týden jsem měl letět na kemp do Afriky, což samozřejmě padlo,“ krčí rameny hodonínský běžec Filip Sasínek.

Na poslední chvíli tak měnil plán přípravy. „Ve hře byla i varianta, že odletíme dřív, ale to se kvůli uzavření hranic nestihlo. Teď už přesun nepřichází v úvahu. Je to velká komplikace. Všechno jsem musel rušit nebo přeobjednat na zimu, aby nám nepropadly peníze,“ přibližuje čtyřiadvacetiletý atlet.

Záložní varianta

A ladit formu do tepla neodletí ani brněnský překážkář Martin Tuček. „V dubnu jsem měl absolvovat soustředění na Tenerife. Připravili jsme sice i záložní variantu na portugalských ostrovech nebo v Maďarsku, ale minulý týden jsme vše definitivně zrušili,“ popisuje Tuček, který se před dvěma lety představil na mistrovství Evropy v Berlíně.

Oběma navíc komplikuje situaci uzavření atletických stadionů nebo posiloven. „Jako sprinter potřebuju běhat na stadionu, chodit do posilovny a regenerovat. Teď je moje jediná možnost běhat v parku nebo v lese a doma cvičit s činkami, které najdu. To bohužel není kvalitní sprinterská příprava,“ mrzí čtyřiadvacetiletého překážkáře.

A možnost připravovat se na atletickém oválu nemá ani Sasínek v Hodoníně. „Využívám les nebo cyklostezky, na kterých se neshromažďuje tolik lidí. Ztrátu zatím necítím, ale omezení platí teprve pár dní. Uvidíme, jak to bude vypadat v dalších týdnech. Všechno se snažím kompenzovat a dostat se do co nejlepší formy,“ vysvětluje atlet, jehož hlavní disciplína je běh na 1500 metrů.

Výhodu oproti nim mají reprezentanti, kteří spadají třeba pod pražský Olymp - Centrum sportu Ministerstva vnitra. „Sportovci a instruktoři, kteří mají dohodu o pracovní činnosti, můžou sportovní areál dál využívat. V tréninku tak pokračují,“ objasňuje bývalá brněnská běžkyně Lenka Masná, která v organizaci po ukončení kariéry pracuje jako vedoucí oddělení atletiky.

V nevýhodě

Mezi vyvolené s povolením trénovat na stadionech ale jihomoravští atleti nepatří. „Nejsem zaměstnaný v žádném středisku, takže na stadion nemůžu. Ve srovnání s domácí konkurencí, která trénuje třeba pod Olympem, jsem v nevýhodě,“ lituje Tuček, který studuje na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně magisterský obor Management sportu.

Posunutí začátku sezony nebo její úplné zrušení si nepřipouští. „Snažím se makat a nemyslet na to. Prostě dál trénuju, ať se děje, co se děje,“ má jasno.

A jak atleti vnímají situaci týkající se šíření nákazy? „Mírný strach panuje. Když jdu ven, tak nosím roušku a připravený mám i respirátor. Navíc jsme se domluvili s trenérem, že na nějakou dobu přerušíme osobní kontakt, protože je starší a patří do rizikovější kategorie,“ zůstává obezřetný Sasínek.

Bitvy o toaleťák

Tuček pak žasl nad nákupní horečkou v obchodech. „Nestačil jsem se divit reakcím některých lidí. Bitvy o toaletní papír nebo vykupování stovek plechovek. Já osobně žádnou paniku neplánuju,“ dodává s úsměvem.