První zápas po zimní pauze vyhráli nad posledním celkem druholigové tabulky skupiny východ Modřicemi 11:2. Na úvodní vítězství chtějí hodonínští futsalisté navázat v pátečním duelu, kdy v domácí hale Teza vyzvou od půl deváté večer SKUP Olomouc. „Čeká nás těžké utkání, protože se jedná o kvalitního soupeře. Jsem zvědavý, jaký to bude zápas,“ nedokáže odhadnout výsledek předseda klubu Tango Hodonín Jiří Štěrba.

Bilance vzájemných utkání v aktuální sezoně pasuje do role mírného favorita Tango. Hodonínští futsalisté v předchozích dvou zápasech s Olomoucí jednou vyhráli a podruhé remizovali. „Přestože jsme v Olomouci vyhráli, určitě jsme nebyli lepší tým, spíš naopak. Zápas jsme otáčeli ze 4:7 na konečných 8:7,“ připomíná vývoj listopadového utkání Štěrba.

V souboji třetího Tanga proti vedoucím Hanákům půjde o průběžné první místo. Oba soupeři mají stejný počet získaných bodů a dělí je pouze rozdíl ve skóre. Druhé Vysoké Mýto, které má rovněž dvaadvacet bodů, hraje svůj zápas na palubovce předposledního Vyškova až v neděli. Je tedy jasné, že vítěz pátečního utkání získá minimálně do neděle vedení v druholigové skupině východ, která čítá pouze šest klubů. „Druhou ligu chceme určitě vyhrát, zároveň ovšem víme, že nejsme sami,“ předpovídá Štěrba.

Otázkou zůstává, zda by případný postup Tango přijalo. „Většina týmů nejvyšší soutěže sídlí v západní části republiky a případné cestování je rozhodně jeden z důvodů, proč postup odmítnout. Kromě dvou zápasů proti brněnským celkům bychom jezdili šíleně daleko,“ vysvětluje Štěrba důvod, proč není hlavní cíl postup.

Další důvod malého zájmu o účast v první futsalové lize jsou ambice. „V každé soutěži, kterou hrajete, musíte mít ty nejvyšší. První liga se podle mě hraje od pátého místa dolů, protože nejlepší čtyři týmy nabité reprezentanty a zahraničními hráči jsou úplně jiný level. Proto si musíte dopředu ujasnit, zda chcete hrát o body jen s polovinou mančaftů a zbytku dělat pouze komparz,“ přiznává sklesle Štěrba.

Jak vidí potenciální postup předseda klubu dnes? „Je to samozřejmě nejvyšší futsalová soutěž u nás, takže si nějaká procenta naděje pro jistotu nechám, ale momentálně to vidím na osmdesát ku dvaceti, že bychom postup odmítli,“ dodává hodonínský funkcionář.

Mezi stěžejní hráče Tanga patří bývalý prvoligový fotbalista Slovácka Tomáš Ťok. Synovec někdejšího ministra dopravy Dana Ťoka hraje fotbal v nižších rakouských soutěžích a futsalem v Hodoníně se převážně baví. „Futsal je pro mě zpestření zimní pauzy velkého fotbalu. Tango hraje druhou ligu, což je kvalitní soutěž. Baví mě to víc, než kdybych se měl udržovat v kondici individuálně třeba během v lese,“ vysvětluje Ťok svůj postoj k futsalu.

Svými dobrými výkony strhává pozornost konkurenčních klubů. V letošní sezoně vstřelil devět branek a na jedenáct přihrál. V kanadském bodování mu patří pátá pozice. „Zájem o Tomáše jsme zaznamenali před sezonou, kdy o jeho služby stál Helas Brno. Tenkrát se nedohodli na podmínkách a z přestupu sešlo,“ dodává Štěrba. Lepší statistiky než Ťok má v Tangu jen Roman Sopůšek, jenž zaznamenal čtrnáct gólů a na stejný počet přihrál.

Co říká druhý nejproduktivnější hráč týmu na klubovou vizi? „Přestože Tango nemá postupové ambice, první lize bych se nebránil. Není to tak, že bych ji musel hrát za každou cenu a měnil kvůli tomu klub, ale dokážu si představit, že do ní s Tangem postoupíme,“ povídá Ťok.

V únorovém přestupovém období přivítá hodonínský klub zpět z angažmá u Žabinských Vlků Jana Hromka. Další staronovou posilou Tanga se stal David Šebesta. Ten se vrátil po čtyřleté pauze zaviněné vleklým zraněním. „Už naskočil do minulého zápasu v Modřicích a vstřelil dvě branky. Ukázal, jak moc může být platný hráč,“ říká Štěrba o fotbalistovi divizního Bzence.

Začlenění Šebesty do kolektivu dopadlo bez problémů. „David už tu hrál a prostředí zná. Zapadl mezi nás okamžitě,“ pochvaluje si nového spoluhráče Ťok.