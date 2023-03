Před rokem se blýskl výkonem 152 centimetrů, teď skočil ještě mnohem výš. Domácí Ondřej Motyčka v kategorii mladších žáků s přehledem obhájil svůj loňský triumf, navíc vylepšil rekord Velické laťky, spolužáci i soupeři mu po překonání 160 centimetrů obdivně aplaudovali.

Ondřej Motyčka překonal na Velické laťce 2023 rekord | Video: Libor Kopl

„Strašné napětí, ale bavilo mě to. Bylo to neskutečné,“ zářil mladý Veličan.

I když na osobní rekord (162 cm) nedosáhl, i tak musel být spokojený. „Doufal jsem, že to dorovnám, ale i když jsem skočil o něco méně, je to neuvěřitelný výkon,“ cení si jeden z vítězů letošního třiadvacátého ročníku.

Je paradoxní, že mladík se žádnému sportu aktivně nevěnuje. Ve volných chvílích jenom jezdí na kole či navštěvuje tréninky atletiky, při kterých se stejně jako v hodinách tělesné výchovy chystal na laťku. „Jsem rád, že jsem zúročil práci a úsilí,“ těší Motyčku.

Také vítězka v kategorii mladších žákyň byla stejná. Třináctiletá házenkářka Karolína Zubíková o sedm centimetrů vylepšila svůj loňský výkon a letos po překonání laťky ve výšce 142 centimetrů slavila prvenství.

„Bylo to záživné, užila jsem si to. S výkonem jsem spokojená. Bylo to poměrně vyrovnané, rozhodl až poslední pokus,“ hlásí dcera bývalého fotbalového brankáře.

Rodačka z Lipova se však na rozdíl od táty věnuje házené. „Chytám, ale nastupuji i na křídle či spojce,“ přiznává s úsměvem.

I mezi staršími žákyněmi se radovala velická házenkářka. Vendula Štipčáková loni skončila mezi mladšími žákyněmi druhá, teď ve starší kategorii byla nejlepší. „Jsem spokojená, ale dřív jsem skončila i trošku víc,“ přiznává pivotka.

Famózní výkon předvedl mezi staršími žáky Patrik Oujezdský. Talent z Dolních Bojanovic zaznamenal výkon 176 centimetrů a stejně jako Motyčka vylepšil dosavadní rekord závodu.

„Bylo to napínavé až do konce,“ hlásil ředitel pořádající Masarykovy základní školy ve Velké nad Veličkou František Frýdecký.

Na Horňácku byly ve čtvrtek k vidění opravdu parádní výkony včetně dvou rekordů. „Jsme rádi, že se nám tréninkový proces podařilo přetavit v úspěch. Po těch covidových letech a obnovení tradice v loňském roce se u nás zase sešla hezká účast,“ těší Frýdeckého.

Putovní pohár ředitele Masarykovy základní školy získali žáci Dolních Bojanovic, domácí družstva brala stříbro a bronz.

Třiadvacátého ročníku tradiční sportovní akce se ve sportovní hale ve Velké nad Veličkou zúčastnila stovka chlapců a dívek z devíti základních škol.

Na Horňácku se představily nejen domácí naděje, ale i mládež z Kuželova, Vracova, Žarošic, Strážnice, Lipova, Uherského Ostrohu, Hroznové Lhoty a právě vítězných Dolních Bojanovic.

Příjemnou změnou bylo nové doskočiště na skok vysoký, kterou si škola pořídila za podpory obce Velká nad Veličkou.

„Využíváno bude nejen pří této soutěži, ale i na nově zrekonstruovaném venkovním stadionu při trénincích atletiky i možných soutěžích,“ dodal Frýdecký.

Velická laťka 2023, 23. ročník -

Starší žáci: 1. Patrik Oujezdský (Dolní Bojanovice) – 176 cm, 2. Adam Korbel (Uherský Ostroh) – 160 cm, 3.-5. Michal Lukeš (Vracov), Vojtěch Zábojník (Strážnice), Ondřej Vrána (Žarošice) – 155 cm

Starší žákyně: 1. Vendula Štipčáková (Velká nad Veličkou) – 142 cm, 2. Adála Stávková (Dolní Bojanovice) – 140 cm, 3. Hana Johnová (Lipov) – 138 cm

Mladší žáci: 1. Ondřej Motyčka (Velká nad Veličkou A) – 160 cm, 2. Pavel Labaj (Strážnice) – 145 cm, 3. Tomáš Bartál (Dolní Bojanovice) – 145 cm

Mladší žákyně: 1. Karolína Zubíková (Velká nad Veličkou A) – 142 cm, 2. Barbora Krausová (Velká nad Veličkou B) – 140 cm, 3. Valentýna Konečná (Dolní Bojanovice A) – 130 cm

Soutěž družstev: 1. Dolní Bojanovice A, 2. Velká nad Veličkou A, 3. Velká nad Veličkou B