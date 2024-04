/FOTOGALERIE/ Šach, mat. Hodonín slaví historický postup. Tamní šachisté se poprvé podívají do druhé ligy. Podařilo se jim ovládnout krajský přebor, kterým prošli bez jediné porážky. Hodonínským zůstali za zády konkurenti druhé Lokomotivy Brno či třetí Kuřimi.

Vítězná sestava ŠK Hodonín, která vyhrála KP 1 a postupuje do druhé ligy. Zleva stojící: Lukáš Cerulík, Martin Kladňák, Roman Pešák, Marek Skočík, Filip Taptič, Ondřej Havelka, Tomáš Vlčko. Zleva sedící: Michal Provazník, Bronislav Ling, Petr Trávníček.

Šachový klub Hodonín má tak za sebou suverénní a zároveň postupový ročník. „Letošní sezona byla výjimečná. Nejen díky tomu, že se nám podařilo postoupit do druhé ligy, vyhrát celou soutěž KP 1 s historicky snad nejvyšším počtem bodů, ale taky tím, jak všichni hráči poctivě a disciplinovaně nastupovali ke všem zápasům. To je i nejspíš klíč k celému úspěchu,“ komentoval pro Deník cestu k první příčce v kraji Filip Taptič.

Připomněl také posílení týmu o Ondřeje Havelku na první šachovnici, a to že celou sezonu nastupovali v základní sestavě nebo pouze s jedním náhradníkem.

„Zápasy byly všechny těžké a vyrovnané. Určitě se tedy nedá říct, že bychom soupeře válcovali. Dokonce jsme ani nebyli jedni z aspirantů na postup, jen jsme se tak nějak vzájemně doplňovali,“ popsal soudržnost týmu Taptič.

Hodonínské budou ve druhé lize čekat celky z Brna, sousedních Prušánek, ale taky z Kroměříže, Prostějova, Znojma, Litovle nebo ze Zlína. „Co se týče síly družstev a soutěže, tak pokud by se nám podařilo udržet, byl by to pro nás opět velký úspěch. Co jsme se dívali na soupisky družstev, tak to není úplně nereálné. Rozhodně to ale bude stát hodně úsilí a nervů,“ uvedl člen postupujícího týmu Filip Taptič.

Jak připomněl jeho kolega Petr Trávníček, významné postupy hodonínského šachu jsou už staršího data. Patří do osmdesátých či devadesátých let minulého století. Hodonínští tak mohli slavit postup z okresního přeboru v roce 1984. Tehdy se šachistům Tatranu Hodonín podařilo postoupit do oblastního přeboru, kde bojovali o body se soupeři z okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště.

Dobový snímek hodonínských šachistů

Historická fotografie členů Šachového klubu Hodonín při postupu z Oblastního přeboru 1998/99 do Divize střed. Vítězná sestava zleva: Jiří Marek, Petr Trávníček, Josef Možnar, Vladimír Janás, Ivan Provazník, Michal Provazník, Bronislav Ling a Martin MakoviZdroj: ŠK Hodonín

O patnáct let později postoupili Hodonínští ještě výše, a to do nyní už neexistující soutěže Divize střed. Tehdy už reprezentovali Šachový klub Hodonín.

„Vítězná sestava Jiří Marek, Petr Trávníček, Josef Možnar, Vladimír Janás, Ivan Provazník, Michal Provazník, Bronislav Ling a Martin Makovička,“ připomněl pamětníkům Trávníček.

Letošní úspěšný rok a sezonu ještě umocnilo druhé družstvo ŠK Hodonín, které postupuje do okresního přeboru první třídy.

