Na atletickém mistrovství republiky v Plzni potvrdil Filip Sasínek pozici nejlepšího českého mílaře. Vlastní historické maximum domácího šampionátu překonal téměř o sedm vteřin časem 3:36.72, což je výkon, kterým se vyhoupl na páté místo průběžných světových tabulek. Na svůj osobní rekord ztratil jen pět desetin.

Výkon překvapil i samotného vítěze. „Na takový čas jsem se ani necítil. Chtěl jsem se dostat pod 3:40. Bylo velké vedro a v ústech rychle vysychalo, ale ukázalo se, že i v takových podmínkách se dá zaběhnout kvalitní čas. Dokonce musím říct, že v konci mi to strašně chutnalo,“ uvedl po závodě Filip Sasínek pro webové stránky Českého atletického svazu.

Nedávno si Sasínek vytvořil osobní rekord na pět kilometrů, a tak ho může mrzet, že letos není žádná vrcholná mezinárodní akce. „Mrzí to hodně, protože věřím, že v této formě bych si vybojoval účast na olympiádě. Je to škoda, ale mám se od čeho odrážet do příští sezony,“ poznamenal závodník AK Hodonín, který se chystá na otcovské povinnosti, protože jeho přítelkyně Kristina Mäki (rovněž skvělá běžkyně) čeká dítě. „Strašně se těším. A jsem zvědavý, jak mě to v životě posune. Třeba se budu na atletika dívat trochu jinak a odpadne závodnická tréma,“ zamyslel se Sasínek.