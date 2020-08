V Opavě se uskutečnil závod na počest čtyřicetiletého výročí českého rekordu Jiřího Sýkory na 5000 metrů. Jeho vítězem se stal v novém osobním rekordu a letošním nejlepším českém výkonu 13:58.92 čtyřiadvacetiletý Filip Sasínek.

Cíl závodu na 5000 metrů byl jasný, a to atakovat hranici čtrnácti minut, což by bylo také výrazné vylepšení letošního nejlepšího českého výkonu Jakuba Zemaníka, který před necelým týdnem zaběhl v Domažlicích čas 14:20.24. To se hodonínskému mílaři Filipu Sasínkovi podařilo s velkou rezervou. Bronzový medailista z halového mistrovství Evropy v roce 2017 na trati 1500 metrů tak jde ve šlépějích své přítelkyně Kristiny Mäki, která je vítězkou Světové univerziády z roku 2015 právě na trati 5 kilometrů.