V nabitém startovním poli skončili před Sasínkem jen mistr Evropy Jakob Ingebrigtsen z Norska, Keňan Taki a Australan McSweyn. Silnou konkurenci chtěl hodonínský mílař využít k zaběhnutí nového osobního rekordu, což se mu podařilo. Jeho nové maximum na trati 1500 metrů je nyní 3 minuty, 35 vteřin a 2 setiny. "Abych se přiznal, tak jsem si trochu myslel i na čas pod 3:35, ale i s tímto výkonem jsem samozřejmě spokojený. Závod mi ukázal, že jdu správným směrem," uvedl Sasínek pro web Českého atletického svazu.

Časem i umístěnim v Ostravě potvrdil letošní výbornou formu, která ho opravňuje k tomu, aby s mírným optimismem vyhlížel příští sezonu, jejímž vrcholem by měly být olympijské hry v Tokiu. "Možná je dobře, že se limit nemůže plnit letos, protože v Ostravě jsem za ním zaostal o pouhé tři setinky, což by určitě mrzelo. Po tomto výkonu si ale věřím, že by to mohlo příští rok vyjít," dodal Filip Sasínek, jenž má doma bronzovou medaili z halového mistrovství Evropy v roce 2017.