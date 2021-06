Je to trochu k vzteku. Loni měl hodonínský mílař Filip Sasínek báječnou formu, kterou ovšem v „covidovém“ roce nemohl prodat, protože všechny velké závody byly zrušené. Letos je jeho velkým cílem olympiáda v Tokiu, jenže místo vyšperkování formy musí spíš řešit bolavou achillovku.

Filip Sasínek (vlevo) doběhl při úterním mítinku v Kladně na šestém místě. | Foto: Rudolf Muzika

Loni si Sasínek zaběhl osobní rekord na 800 metrů, 1000 metrů, 5 kilometrů i na jeho hlavní trati 1500 metrů. Tam se časem 3:35,02 ze Zlaté tretry přiblížil na dvě setinky olympijskému limitu pro Tokio. „Možná je dobře, že se limit nemůže plnit letos, protože v Ostravě jsem za ním zaostal o pouhé dvě setinky, což by určitě mrzelo. Po tomto výkonu si ale věřím, že by to mohlo příští rok vyjít," řekl tehdy hned po závodě.