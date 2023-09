Byl králem domácího šampionátu. Reprezentant Filip Sasínek na víkendovém mistrovství republiky atletických družstev v rodném Hodoníně zaběhl nejrychlejší český čas na 5000 metrů za poslední tři sezony. Skvělým časem 13:55,47 překonal vlastní rekord i rekord stadionu.

Vítězství Bendové na MČR družstev v Hodoníně | Video: Libor Kopl

Sasínek v barvách Olympu Praha pak ještě ovládl závod na 1500 metrů, který je jeho hlavní disciplínou.

„Jsem spokojený hlavně s pětkou, protože jsem si předsevzal, že poběžím pod čtrnáct minut. Byl to pro ně takový testík. I když to pro mě bylo hodně náročné, povedlo se,“ radoval se v cíli.

Skvělou formu potvrdil i při svém druhém nedělním startu. „Kdyby to nebyla soutěž družstev, tak jsme patnáctistovku vůbec neběžel, ale chtěl jsem pomoct. Běžel jsem na vítězství, nechtěl jsem to tu nechat, takže jsem rád, že se povedlo oba závody vyhrát,“ zářil.

Sasínek se na stadion U Červených domků vrátil ve velkém stylu, doma si to náramně užíval.

„Publikum mě hnalo, bylo pro mě strašně příjemné ukázat se zase před známými lidmi, před rodinou. Bylo to super,“ líčil.

Zdroj: Youtube

Double si připsala i další členka Olympu Nikola Bendová na tratích 100 a 200 metrů.

Atletický šampionát ozdobil souboj oštěpařských hvězd. Individuální vítězství pro TEPO Kladno vybojovala čerstvá mistryně světa Japonka Haruka Kitagučiová výkonem 60,06 metru.

Světová rekordmanka, dvojnásobná olympijská vítězka a světová šampionka Barbora Špotáková v poslední sérii přišla o druhé místo a hodem 55,40 hned z úvodu soutěže skončila třetí. Přehodila ji kolegyně z Dukly Martina Píšová (56,78).

Plný počet bodů získal kladenský tým ještě ve vrhu koulí mužů, kterou podle očekávání ovládl český rekordman Tomáš Staněk výkonem 21,28. „Jsem rád, že se to povedlo zase za 21 metrů,“ pochvaloval si šampion.

Radek Juška kraloval oběma horizontálním skokům. V dálkařském sektoru mu k suverénnímu triumfu stačil jediný pokus z první série, který měřil 783 centimetrů. Další primát pak přidal v trojskoku, kde zapsal 15.41 metru.

Soutěž dálkařek měla poměrně překvapivou vítězku. Tereza Vokálová zavzpomínala na své vícebojařské časy a porazila všechny specialistky větrným skokem o hodnotě 655 centimetrů.

Zdroj: Youtube

Soutěži tyčkařek podle očekávání dominovala Amálie Švábíková, když si vyskákala suverénní primát za 443 centimetrů.

„Závod jsem si užila. Mně se tady v Hodoníně skáče poměrně dobře, ale s tím výkonem nemůžu být úplně spokojená. Je ale konec sezony a už se cítím opravdu unavená, protože sezona byla dlouhá, takže hodnotím to kladně,“ uvedla Švábíková.

Soutěž družstev se jí líbí. „Je to super atletický koncept. Sice je na nás vždycky větší tlak, protože musíme získat co nejvíc bodů, ale s tím jsem do toho šla. A jelikož se mi to podařilo, jsem spokojená,“ usmívala se sympatická sportovkyně.

Výškařský sektor patřil Janu Štefelovi a jeho tréninkové kolegyni ze skupiny Jaroslava Báby Michaele Hrubé (185).

Běh na 800 metrů ovládl juniorský mistr Evropy Jakub Dudycha ve výborném čase 1:46,32. Na čtvrtce mužů si doběhl díky skvělému závěru pro vítězství člen české bronzové smíšené štafety z MS v Budapešti Patrik Šorm.

Mistrovství České republiky družstev nakonec znovu ovládly pražské týmy Dukly a USK. Muži Dukly získali již 62. titul, atletky USK triumfovaly po dvaatřicáté.

Tuzemská atletická elita zavítala do Hodonína opět po roce. „Tahle akce se ale koná po čtyřech letech, minulý rok to bylo mistrovství republiky jednotlivců. Organizace nebyla vůbec snadná, ale jelikož už víme co je potřeba, žádné problémy nebyly. Všechno klapalo, jak mělo,“ pochvaloval si ředitel závodu Lukáš Lípa.

Mistrovství ČR atletických družstev v Hodoníně 2023

MUŽI

Celkově: 1. Dukla 276, 2. Univerzita Brno 236, 3. Plzeň 226, 4. Olymp Praha 149, 5. TEPO Kladno 149, 6. Sokol Hradec Králové 131, 7. AK Olomouc 120, 8. Hvězda Pardubice 120, 9. SSK Vítkovice 95, 10. Sparta Praha 4 63, 11. Sokol Kolín 58.

100 m (vítr -1,0 m/s): 1. Veleba 10,47, 200 m (-1,7 m/s): 1. Macík 20,95, 400 m: 1. Šorm (všichni Dukla) 46,51, 800 m: 1. Dudycha (Pardubice) 1:46,32, 1500 m: 1. Sasínek (Olymp) 3:48,57, 5000 m: 1. Sasínek 13:55,47, 110 m př. (-1,6 m/s): 1. Kopecký (Dukla) 14,51, 400 m př.: 1. Baluch (Vítkovice) 50,42, 3000 m př.: 1. Kováč (Dukla) 8:53,77, výška: 1. Štefela 219, tyč: 1. Holý (oba Plzeň) 551, dálka: 1. Juška (Olymp) 783, trojskok: 1. Juška 15,41, koule: 1. Staněk (Kladno) 21,28, disk: 1. M. Forejt (Plzeň) 57,58, oštěp: 1. Florian 72,00, kladivo: 1. Myslyvčuk (oba Dukla) 70,18, chůze 5000 m: 1. Morvay (Pardubice) 20:24,54, 4x100 m: 1. Dukla (Němejc, Veleba, Polák, Macík) 40,36, 4x400 m: 1. Olymp (Sojka, Váňa, Kováč, Tesař) 3:14,90.

ŽENY

Celkově: 1. USK Praha 312,5, 2. Olymp Praha 285, 3. Škoda Plzeň 271, 4. Olymp Brno 164, 5. Dukla Praha 162,5, 6. TEPO Kladno 134, 7. Slavia Praha 101, 8. SSK Vítkovice 78, 9. AK Olomouc 60, 10. Sokol Kolín 28.

100 m (-1,8 m/s): 1. N. Bendová (Olymp Praha) 11,58, 200 m (-1,8 m/s): 1. N. Bendová 23,83, 400 m: 1. Pírková (USK) 55,14, 800 m: 1. Šimková 2:10,38, 1500 m: 1. Stýblová (obě Olymp Praha) 4:30,14, 5000 m: 1. Hrochová 16:39,18, 100 m př. (-0,5 m/s): 1. Foster 13,39, 400 m př.: 1. Ledecká (všechny Plzeň) 57,45, 3000 m př.: 1. Jarošová (Slavia) 10:06,59, výška: 1. Hrubá 185, tyč: 1. Amálie Švábíková (obě USK) 443, dálka: 1. Vokálová (Dukla) 655, koule: 1. Mazurová (Olomouc) 15,36, disk: 1. Tichá (Plzeň) 50,38, oštěp: 1. Kitagučiová (Kladno) 60,06, kladivo: 1. Valešová (Plzeň) 59,53, chůze 5000 m: 1. Ďurdiaková (USK) 22:13,55, 4x100 m: 1. USK (Jiranová, Pírková, Hofmanová, Kožuškaničová) 45,80, 4x400 m: 1. USK (Holubářová, Petrásková, Mokrášová, Hofmanová) 3:44,74.