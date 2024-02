Tenhle zápas se navždy zapíše do dějin stolního tenisu v Hodoníně. Bude se o něm mluvit ještě hodně dlouho. Úžasný příběh ale zdaleka nekončí. Ne, ten pokračuje dál. Svěřenkyně trenéra Jaroslava Mikesky si jdou za svým snem.

Stolní tenistky Hodonína podlehly v Lize mistryň Métám 1:3 | Video: Libor Kopl

Jihomoravanky si poprvé v klubové historii zahrají semifinále Ligy mistryň. Mezi čtyři nejlepší týmy Evropy se dostaly přes francouzské Méty.

I když ve středu doma prohrály 1:3, v sobotní venkovní odvetě se jim povedl mimořádný kousek a po grandiózním obratu se mohou se těšit na další zážitky v nejprestižnější klubové soutěži v Evropě. Slovácký celek si postup zajistil v tzv. Golden Match.

„Holky podaly neuvěřitelný výkon a zaslouženě jsme postoupili," uvedl na svazovém webu hodonínský trenér Jaroslav Mikeska.

Postup je největším úspěchem jeho kariéry. Týmu věřil i po domácím prohře. „Už po prvním utkání u nás jsem říkal, že výsledek 1:3 byl krutý a úplně nevypovídal o poměru sil. Minimálně dva body jsme získat měli. A myslím, že se to ukázalo i teď, když jsme dokázali v odvetě vyhrát. Klíčem bylo, že jednička soupeřek Adina Diaconuová snad poprvé, co proti nim hrajeme, prohrála. A dokonce dvakrát. Karin i Sakura s ní neuvěřitelně zvládly páté sety, když jí nepovolily ani jeden míček. My jsme každopádně už před odvetou věřili, že se do zlatých setů můžeme dostat. Sakura to skvěle rozehrála, když otočila s Tailakovovou nepříznivý vývoj z 1:6 a set vyhrála. A Karin jsem hodně věřil, protože ona tyhle klíčové momenty zvládat umí,“ líčí Mikeska.

Český mistr byl před odvetou ve Francii ve velmi složité situaci. Do druhého utkání dal ale všechny síly, a hlavně vyhrál dva zkrácené sety.

Ten první hned v úvodní dvouhře zvládla skvěle Karin Grofová. S Rumunkou Adinou Diaconuovou sice začala dobře, ale po vyhraném prvním setu dovolila soupeřce otočit vývoj zápasu. Nic ovšem nevzdala, vyhrála koncovku čtvrtého dějství a v pátém setu nepovolila soupeřce ani jeden míček.

Na její výkon hned vzápětí navázala Japonka Sakura Moriová, když porazila Marii Tailakovovou.

Ve třetí dvouhře sice ještě Partyková nedokázala dotáhnout utkání do vítězného konce, ale klíčový bod pro naději na postup udělala Moriová.

Porazila Diaconuovou opět 6:0 ve zkráceném pátém setu, a podobně jako sérii pražského El Niňa v Evropském poháru musel rozhodnout i toto čtvrtfinále Golden Match.

Na rozdíl od Pražanů se však hráčkám Hodonína tento souboj vydařil na jedničku. Nejprve Moriová navázala na své výkony z předchozích dvou klasických zápasů a pak zužitkovala své zkušenosti Grofová.

Proti Chasselinové hrála odvážně a přesně, takže po zisku jedenáctého míčku mohla přeběhnou celý kurt a společně se spoluhráčkami a trenérem slavit senzační, zato zcela zasloužený postup.