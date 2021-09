První dva zápasy nové sezony odehrály Hodoňanky na Slovensku se špičkovými týmy z Michalovců a Dunajské Stredy, s nimiž jednoznačně prohrály. Jihomoravské derby už ale bylo o něčem jiném. „Pro nás soutěž začala prakticky až třetím kolem. Zlín byl sice favorit, ale v koutku duše jsme věřili, že na ně máme. Navíc nás docela nabudila některá sebevědomá prohlášení z tábora soupeře na sociálních sítích. Už v šatně a při rozcvičení jsem viděl na holkách velké odhodlání. Samozřejmě je to ale senzační vítězství,“ poznamenal trenér Antonín Střelec.

Pro úspěch v derby byl klíčový dobrý vstup do zápasu. „Brzy jsme šli do vedení a mírný náskok jsme pak po celý zápas kontrolovali. Zvládli jsme to i při absenci dvou důležitých hráček Drexlerové a Pospíšilové. Vynikající výkon podala brankářka Zichová, tým skvěle dirigovala Kalinová, velký kus práce odvedla bojovnice a hecířka Víchová. Pochvalu ale zaslouží celý tým, všechny hráčky plnily úkoly, které dostaly. A nejdůležitější bylo srdíčko,“ pochvaloval si hodonínský kouč.

Vítězství je o to cennější, že hodonínské házenkářky v současné době prakticky nemají kde trénovat. „Hodonínská hala ještě stále není po tornádu provozuschopná, takže trénujeme kde se dá a jak se dá. Jsme takový kočovný cirkus. Teď jsme trénovali jen dvakrát týdně v dubňanské hale, ostatní dny jen venku s kondičním trenérem. První domácí zápas se Slavií hrajeme v sobotu ve Veselí. Bohužel jsme nemohli garantovat domácí prostředí v Evropském poháru, do něhož jsme se letos přihlásili, takže oba říjnové zápasy se Lvovem odehrajeme na Ukrajině. Snad už se brzy vrátíme do hodonínské haly. Podle posledních informací by tam měl být brzy zahájen zkušební provoz,“ přiblížil Střelec komplikace s přípravou.

V dočasném azylu ve Veselí nad Moravou tedy Hodoňanky odehrají první „domácí“ zápas tohoto ročníku MOL ligy. V sobotu od 16 hodin se střetnou s pražskou Slavií, která zatím letos ještě nevyhrála. „Slavia oproti loňsku trochu oslabila, ale pořád patří k nejlepším týmům v Česku. My musíme hlavně psychicky zvládnout výhru ve Zlíně, nesmíme se nechat unášet na vlnách euforie. Pokud to dokážeme, tak to může být v sobotu otevřené. Případná výhra by ale byla další senzací,“ dodal Antonín Střelec.