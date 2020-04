Vedení Varta futsal ligy rozhodlo po měsíčním čekání o předčasném ukončení sezony s tím, že titul získala Chrudim a sestupuje Tango společně s Vysokým Mýtem. „Je to logické. Očekávali jsme to. Budeme hrát druhou ligu. Žádná jiná varianta než předčasné ukončení sezony nepřipadala v úvahu,“ zmínil předseda klubu Jiří Štěrba.

Hodonín mezi smetánku nezapadl. Z dvaceti zápasů vydoloval pouhých osm bodů a skončil poslední o čtyři body za dalším novicem Vysokým Mýtem. Ještě hrozivější bylo skóre jihomoravského celku 52:162. Hodonín tedy obdržel průměrně osm gólů na zápas.

Mistrovská Chrudim rozprášila v předposledním duelu sezony Jihomoravany 16:0. „Bylo to těžké. Naposledy, co jsem se pokusil hráče nějak motivovat, aby dali futsalu víc. Většina hráčů má spoustu jiných zájmů, dávají přednost fotbalu nebo malému fotbalu… Nebudu nikoho motivovat k tomu, aby si našel čas na futsal,“ láteřil Štěrba.

Právě ležérní přístup hráčů byl důvod, proč už zkraje sezony skončil na lavičce futsalového nováčka trenér Radim Vlček, jehož na postu kouče nahradil právě Štěrba. „Nejsme profesionální klub a klukům jsme nedávali žádné peníze. A rozhodně bych jim ani nic dávat nechtěl za to, co se v českých luzích a hájích odehrává. Proč by někdo měl za dané výkony dostávat peníze, nechápu. A nevím, jak jinak kluky motivovat,“ poznamenal Štěrba.

Zápal pro hru podle něj prokázali alespoň někteří mladí hráči. „Snažili se a dávali do toho dost,“ přiznal první muž klubu.

To největší jihomoravský futsalový klub Helas zakončil sezonu daleko optimističtěji. Brňané po předčasném finiši sezony obsadili šestou pozici. „Povedlo se zlepšit finanční stránku klubu a zdařilo se taky motivovat hráče, aby pravidelně chodili na tréninky. Dali jsme si za cíl skončit do šestého místa, což se povedlo,“ uvedl prezident brněnského družstva Jan Loup.

Jihomoravanům se daří i ve virtuálním play-off, v němž o osudech klubů rozhodují hlasováním fanoušci na Facebooku. Ti dostali Helas až do finále české ligy, v němž se střetávají s Českou Lípou.

Nejprv Helas vyřadil ve čtvrtfinále pražskou Spartu a v semifinále i Slavii. „Jsem zvědavý, jestli si zahrajeme Ligu mistrů, když to celé vyhrajeme,“ smál se Loup.

Tango Hodonín



Počet zápasů: 20

Zápasová bilance: 2 výhry, 2 remízy, 16 proher

Skóre: 52:162

Počet bodů: 8

Postavení v tabulce: 12. místo ze 12 – sestup do II. ligy



Nejvyšší výhra: 1. listopadu: Hodonín – Mělník 9:4

Nejvyšší prohra: 1. března: Chrudim – Hodonín 16:0