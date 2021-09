Po projetí cílové čáry přišla neskutečná radost všech, kdo mu fandili. "Rád bych poděkoval všem, co mi umožňují závodit, trénovat a věnovat se tomuto sportu. Také díky svému teamu, rodině, kamarádům, a všem co mi drží palce a podporují mě. Mé díky patří samozřejmě sponzorům a v neposlední řadě velké díky škole ZŠ U Červených domků Hodonín za kladný přístup k mému zájmu," uvedl šťastný vítěz.

Šimon měl jasno. Tenhle závod vyhraje a bude bojovat ze všech sil. To ukazál i na dráze. Start se povedl, i když Italovi o trochu lépe, proto bylo nutné zatnout zuby a jet. Jakmile se dostal před soupeře Loru, už ho nepustil ani na okamžik. Závod byl napínavý. Oba jeli na hraně svých možností, a jak se ukázalo v cíli, lepší možnosti měl Kučeřík. Rozdíl mezi oběma jezdci bylo v cíli pouhých 0,07 vteřiny.

V odpolednícho hodinách se jel první ze tří závodu, kde Šimon neměl nejlepší start. To ale dohnal na dráze hned ve čtvrtém kole, a ujal se vedení závodu ve své kategorii. Dojel první a soupeře Lora a ostatní nechal za zády.

Chorvatská dráha měla délku 1100m, což bylo docela složité na nastavení motycklu. To se ale povedlo za spolupráce s výrobcem minibiku na které mladý jezdec jezdí, Vítkem Bromovským VPB 4T. Pateční den probíhaly pouze volné tréninky, kterých se závodník zúčastnil až odpoledne po školní přípravě. V sobotu už ale den začal od rána, a hned naplno. Na pořadu dne bylo dojet kvalifikaci s co nejlepším možným časem. Pilot motorky 4T si vedl zprvu výborně, nicméně nakonec se ztrátou 4 setin na italského šampiona Lora se probojoval na druhou startovní pozici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.