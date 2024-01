Zatímco spoluhráčky se po sobotním zápase vydaly přes celou republiku na sever Čech, spojka Baníku si pobyt na Slovácku protáhla až do pondělí.

Nejbližší neviděla od Vánoc. „Běžně v sezoně se domů dostanu tak jednou za dva měsíce. Vždycky záleží, kde hrajeme. Po utkání na Moravě zůstávám v Hodoníně, teď jsme většinou hráli hlavně v Mostě,“ říká.

O víkendu se ale ukázala ve známém prostředí. Ve sportovní hale TEZA sličné blondýnce fandila i maminka a další rodinní příslušníci.

„Pro mě jsou tyto zápasy jsou pořád speciální,“ přiznává. „Tím, že jsme teď rok nenastupovala a byla jsem zraněná, o to víc si užívám, že mohu hrát zase v hale, ve které jsem vyrůstala," přidala.

Smetková je ráda, že se po těžkém zranění vrátila na palubovky, k milovanému sportu. Skvěle rozjetou kariéru levoruké kanonýrky totiž přibrzdilo komplet zdevastované koleno. Měla přetrhané vazy i poničený meniskus.

Házenkářky Hodonína prohrály s Mostem o čtrnáct gólů, trenér Havlát je chválil

Návrat nebyl vůbec jednoduchý. „Ze začátku nebylo jasné, zda se vůbec vrátím ještě na palubovku. Naštěstí máme fakt dobrého doktora a fyzioterapeuta, kteří mě dali dokupy,“ děkuje odborníkům.

I když už dělá všechno naplno a tři měsíce nastupuje v MOL Lize, koleno jí stále pobolívá. „Dostávám se do toho pomalu, ale pořád to není ono,“ přiznává.

Přestože se snaží a dře naplno, do někdejší reprezentační formy jí stále něco chybí. „Tuto sezonu beru spíše na rozehrání, v té další už by to ale mělo být stoprocentní,“ míní.

Smetková, která kromě Hodonína hrávala i za Porubu, i díky zranění strávila spoustu času v posilovně. Za poslední měsíce zesílila, zmohutněla. Zpevnila nejen ruce, ale nohy, záda či břicho.

„Celý rok jsem nemohla nic jiného dělat než cvičit. Až od léta jsem mohla začít běhat a připravovat se po fyzické stránce,“ říká.

Kvůli operaci kolena přišla nejen o zápasy v Lize mistryň, ale i prosincové mistrovství Evropy, což pro ni byla docela rána.

„Mrzelo mě hodně, že jsem nemohla hrát za národní tým,“ přiznává. „Samotné zranění jsem si přivodila těsně před reprezentačním srazem. Bylo to na začátku třetího utkání v Lize mistryň,“ připomíná.

Smetková tak vypadla ze sestavy Mostu na pořádně dlouhou dobu. Týmu citelně scházela. Baník bez jedné z nejlepších střelkyň přišel o mistrovský titul, v letošní sezoně poztrácel také dost bodů.

„Tým se hodně omladil. Některé hodně vyrovnané utkání jsme prohrály třeba o jediný gól nebo jako s Dunajskou Stredou jsme pouze remizovaly. Nyní jsme se ale daly zase dohromady a forma je čím dál lepší,“ cítí.

Kunovice ovládly drama v Bohumíně. Žáková dostala do hlavy, rozhodla dorostenka

Mostečanky zlepšené výkony potvrdily i na jihu Moravy, Hodonín jasně přehrály, byť v úvodu střetnutí ještě nedominovaly.

„Přišlo mi, že jsme na začátku byly trošku nervózní. Přijely jsme totiž v okleštěné sestavě, některé holky navíc dohrávaly zápas za béčko, dorazily o něco později.

Naproti tomu Hodonín vstoupil do zápasu dobře, chvíli jsme se hodně tahaly, ale pak jsme to naštěstí utrhly,“ oddechla si Smetková.

Levoruká kanonýrka ovšem bývalé spoluhráčky spíše šetřila, vyniknout nechala jiné.

Smetková se kromě házené věnuje i učení vysoké škole v Ústí nad Labem, kde navazuje na již ukončené bakalářské studium. Jednou by ráda byla učitelkou na střední škole se zaměřením na tělocvik a biologii.

Nyní se ale soustředí hlavně na házenkářskou kariéru. V Mostě má smlouvu až do roku 2025. Chce ji dodržet, dostudovat a pak by ráda okusila zahraniční angažmá. Líbí se jí maďarská liga, láká jí také Německo. „To je pro mě reálnější,“ myslí si.