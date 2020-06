„Vůbec jsem tuto nabídku nečekala, ale moc mě potěšila,“ přiznává talentovaná házenkářka. „Myslela jsem si, že normálně zůstanu v Kunovicích. Teď se snažím, abych zapadla, dostala se do týmu a nebyla tady jenom do počtu,“ přidává s úsměvem sympatická dorostenka.

V minulé sezoně pravidelně nastupovala za rodné Kunovice v první lize žen a zároveň hostovala v Ostravě-Zábřehu, nyní se rve o šanci v interligovém kádru, který tvoří klubový manažer Bičan společně s trenéry Střelcem a Gärtnerem.

Tvrdoňová však kromě dvojice koučů dobře zná ale i většinu týmu. Vždyť spousta hodonínských hráček prošla v minulosti Kunovicemi nebo odtud přímo pochází. „Jsem tomu ráda. Alespoň na to nejsme s holkami samy,“ pochvaluje si. „Společně absolvujeme všechny cesty na tréninky, je to pro nás mnohem lepší,“ cítí.

Do mladého hodonínského kolektivu bez problémů zapadla. „Parta je tady super,“ hlásí.

Spokojená je také s úrovní tréninků, které jsou náročnější a výživnější než tomu bylo v mateřském klubu, kde tolik jednotek běžně v přípravě zdaleka neabsolvovala. „Je to v tom rozdíl. Tréninky jsou ale náročnější hlavně časově. Scházíme se častěji, což se nám docela hodí,“ věří.

Šikovná spojka ovšem nelenila ani v době pandemie koronaviru. „Já jsem v tu dobu paradoxně trénovala víc než normálně, protože jsem měla čas. Každý den jsme buď posilovala nebo chodívala běhat,“ říká.

Ví, že fyzickou kondici bude na podzim potřebovat. Pkud se totiž nestane něco mimořádného, bude v další sezoně nastupovat nejen za Hodonín, ale i Kunovice. „Asi to bude náročné skloubit hraní házené i se školou. Jak jsme do ní teďka moc nechodili, tak jsem to zvládala v pohodě, ale po prázdninách to asi bude horší,“ tuší studentka Gymnázia v Uherském Hradišti.

Poctivá práce se Tvrdoňové nyní vyplácí. Kunovická odchovankyně byla výraznou postavou čtvrtečního přípravného zápasu Hodonína s Otrokovicemi, na jednoznačné výhře výhře slováckého celku se podílela hned několika brankami. „Nevím, jestli se svým výkonem mohu být spokojená, ale s holkami se mi hraje dobře. Děvčatům se dařilo, takže v pohodě,“ usmívá se.

Účastník MOL Ligy přehrál v domácí odvetě moravského rivala 43:19, když první duel byl mnohem vyrovnanější. „Minule nebyl rozdíl ve skóre tak veliký. Nyní jsme ale více běhaly a taky jsme do toho více daly,“ myslí si Tvrdoňová.