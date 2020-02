O triumfu Filipa Sasínka nebylo pochyb. Vždyť svěřenec trenéra Antonína Slezáka skončil loni čtvrtý na halovém mistrovstvím Evropy a poprvé v kariéře se představil na světovém šampionátu. „Pro mě byl rok 2019 velice úspěšný. Jsem moc rád, že si na mě pořadatelé zase vzpomněli. Vždycky je to takové zadostiučinění, pochvala z domácího prostředí, takže je to velice příjemné,“ uvedl Sasínek.

Český reprezentant v anketě předčil druhého veslaře Václava Baldriána i třetího kyjovského biketrialistu Ondřeje Krúpčika. Talentovaný junior byl druhý na mistrovství Evropy a na světovém šampionátu získal bronz. „Určitě mě těší, že jsem se zase dostal na takovou událost, ale taky mě to stálo hodně sil, takže si myslím, že je to adekvátní. Loňské výsledky pro mě byly překvapením, ale hodně jsem dřel, což se nakonec vyplatilo,“ těší Krúpčika.

Mezi ženami triumfovala Iveta Vacenovská. Olympionička se vrátila do rodného Hodonína, aby stolním tenistkám pomohla k dalšímu mistrovskému titulu a v prestižní Lize mistryň k postupu do čtvrtfinále. Novopečená maminka dvojčátek na pódium vystoupala hned několikrát, když převzala cenu i za mladého oddílového kolegu Štěpána Brhela a družstvo žen, které kralovalo mezi kolektivy. „V této anketě jsem uspěla po hodně letech. Radši nebudu říkat po kolika, ale samozřejmě jsem ráda, že jsem se mohla akce účastnit. Je to doma, takže je to paráda,“ zářila Vacenovská.

Druhá byla kyjovská běžkyně Marie Bušinová, která si ocenění zasloužila hlavně sedmým místem na mistrovství republiky v závodě na čtyři sta metrů. „Hodně mě to překvapilo. I když sezona byla docela úspěšná, předešlé roky byly ještě lepší. Pro mě je ale hlavní, že se mi povedlo vyléčit zranění a mohla absolvovat závěr sezony,“ těší mladou závodnici. Třetí mezi ženami byla veselská moderní gymnastka Veronika Pavková.

Zatímco Sasínek a Vacenovská už patří mezi stálice regionu, mezi nejlepší kolektivy se rok od svého vzniku poprvé dostal seniorský tým SHKM Hodonín. Drtiči při své premiéře ovládli Krajskou ligu jižní Moravy a Zlínska. Pro cenu přišel kapitán Petr Peš v doprovodu klubového manažera Martina Vyrůbalíka.

Mezi kolektivy uspěli také kyjovští basketbalisté. Muži Jiskry se loni dočkali vytouženého postupu do druhé ligy a dali si krásný dárek k výročí sedmdesáti let od založení oddílu. „Loňský rok byl pro nás přelomový. Konečně jsme na úrovni, kde jsme chtěli být už dlouho,“ prohlásil kyjovský kapitán Lukáš Rubecký.

Velký potlesk slyšel šéf kyjovského oddílu karate Petr Fiala, který se stal nejlepším trenérem loňského roku. Známý funkcionář ale ocenění převzal nejen za práci s mládeží, ale i díky pořádání různých akcí nebo příměstských táborů, ale i spoluorganizací Kyjovského koktejlu. „Vážím si toho hlavně díky tomu, že mě nominovali rodiče, jak jsem se později dozvěděl. Ocenění ale patří hlavně svěřencům za jejich výkony a výsledky,“ uvědomuje si Fiala.

Jeho nejúspěšnější svěřenkyní minulý rok bezesporu byla Kateřina Nováková z Milotic. Šikovná dívka, která se karate věnuje tři roky, loni přešla do vyšší věkové kategorie a se starší konkurencí se vypořádala skvěle, když na mistrovství světa v Kuala Lumpur získala dvě stříbrné medaile. „Byl to zatím můj nejlepší rok v karate. Jsem moc ráda, že se mi podařilo dostat se na mistrovství světa. V Malajsii to bylo úžasné,“ rozplývá se Nováková.

Za práci s mládeží byl rovněž oceněn trenér veslování Stanislav Běloch a hokejový kouč Tibor Helísek. „Ocenění si vážím. Je to zhodnocení mojí práce. Spoustu věcí se snažíme dělat trošku jinak, takže věřím, že jsme na dobré cestě,“ věří Helísek.

Akcí roku bylo mistrovství České republiky mužstev mužů a žen v atletice, které loni v září hostil stadion U Červených domků. „Zpětně to hodnotím velmi pozitivně. Zkušenosti už jsme nabrali na předcházejících akcích, teď jsme to dokázali posunout ještě dál. Myslím si, že u svazu jsme si udělali dobré oko. Byla to opravdu pěkná akce, kterou si Hodonín zasloužil,“ pronesl sekretář AK Hodonín Lukáš Lípa.

Krajánkem roku se stal hokejista Radek Kučeřík. Hodonínský odchovanec, který nyní působí v zámoří, kde hraje za tým Saskatoon Blades, se fanouškům představil na mistrovství světa dvacítek v Ostravě. Za oceán k legendárnímu Václavovi Nedomanskému putovala i cena předsedy okresního sdružení České unie sportu. Cenu za záchranu života obdrželi hodonínští kuželkáři

Michal Zdražil a Radovan Kadlec.

Cenu pro osobnost okresu obdržel Jaroslav Miklenda. Bývalý fotbalový brankář v roce 1969 slavil s Veselím nad Moravou postup do divize, když v prvním utkání pomohl k senzační výhře nad Sigmou Olomouc. Do branky se po ukončení aktivní činnosti v letech 1980, 1988 a 1995 vrátil hned třikrát a vždy byl oporou mužstva. Miklenda se prosadil i v hokeji. Chytával za Veselí nad Moravou a sousední Uherský Ostroh. Ke sportu také vedl oba syny. Ten starší Jaroslav to dotáhl až do extraligy a byl dokonce draftován týmem Ottawa Senators do NHL, kterou ale nikdy nechytal. „Pro mě je to významné ocenění. Ve Veselí už jsem oceněn byl, v rámci okresu je to pěkné. Já se cítím takovým svorníkem mezi hodonínským a uherskohradišťským okresem,“ uvedl Miklenda.

Slavnostní vyhlášení tradiční ankety se po třech letech uskutečnilo ve Veselí nad Moravou.

Akci po roční přestávce moderoval Michal Chylík, galavečer svým vystoupením zpestřily moderní gymnastky v čele se Sabinou Zálešákovou, členky veselského aerobiku nebo mladí judisté. Večerem provázela netradiční cimbálová muzika Midnight Coffee Session. „Dobrých výsledků v roce 2019 na sportovním poli Hodonínska byla opět spousta. Komise, která vybírala ty nejlepší, měla velmi těžkou práci. Sám jsem byl velmi překvapený hlavně z počtu významných akcí, které se v okrese konají, takže tato kategorie se stává jedna z nejprestižnějších,“ prohlásil předseda okresního sdružení České unie sportu Hodonín Vojtěch Bártek. Podle něj je důležité oceňovat sportovce i lidi, kteří jsou úspěšní v jakémkoliv oboru.

Sportovec okresu Hodonín za rok 2019

Muži: 1. Filip Sasínek (atletika, AK Hodonín), 2. Václav Baldrián (veslování, VK Hodonín),

3. Ondřej Krúpčik (biketrial, Biketrial Kyjov)

Ženy: 1. Iveta Vacenovská (stolní tenis, SKST Stavoimpex Hodonín), 2. Marie Bušinová (atletika, AK Kyjov), 3. Veronika Pavková (moderní gymnastika, SK MG Veselí nad Moravou)

Kolektiv (seniorský tým): 1. Družstvo žen SKST Hodonín (stolní tenis), 2. Tým mužů Jiskra Kyjov (basketbal), 3. Tým mužů SHKM Hodonín (lední hokej)

Kolektiv (mládežnický tým):1. Mladší žáci FK Hodonín (fotbal), 2. Družstvo mladších žáků TJ Sokol Hodonín (zápas), 3. Starší žákyně Sokol Vracov (národní házená)

Chlapci: 1. Jakub Podkalský (fotbal, FK Hodonín), 2. Jakub Šimčík (zápas, TJ Sokol Hodonín), 3. Matěj Martinec (atletika, AC Čejkovice), další ocenění: Štěpán Brhel (stolní tenis, SKST Hodonín), Adam Ilčík (karate, SHIN-MU Hodonín), Jakub Krásný (plavání, OSP Hodonín),

Matěj Vojtek (judo, Judo Veselí nad Moravou), Adam Tomeček (kanoistika, SK Veselí nad Moravou), Jindřich Morávek (stolní tenis, Jiskra Strážnice), Lukáš Andrle (biketrial, Biketrial Kyjov).

Dívky: 1. Tereza Ištoková (hokejbal, HBK Kyjov), 2. Kateřina Nováková (karate, Karate Klub Kyjov), 3. Lucie Korvasová (in-line rychlobruslení, IN-LINE Veselí), další ocenění: Alžběta Vaněčková (cyklotrial, Biketrial Veselí nad Moravou), Natálie Zálešáková (veslování, VK Hodonín), Sára Drexlerová (házená, HK Hodonín), Nelly Kuryviálová (karate, ŠIN-MU Hodonín)

Veronika Kožíšková (sportovní aerobic, Aerobic centrum Kyjov), Justýna Waldhansová (fitness, Taneční studio Graceful), Iva Antlová (biketrial, Biketrial Kyjov)

Sportovní akce roku: 1. Mistrovství ČR družstev mužů a žen v atletice (AK Hodonín), 2. 36. ročník Na kole regionem Kyjovského Slovácka (cyklistika, Sokol Dacom Pharma Kyjov),

3. Veselí v pohybu (různé sporty, Veselí v pohybu)

Trenér okresu: 1. Petr Fiala (karate, Karate Klub Kyjov), 2. Tibor Helísek (lední hokej , SHKM Hodonín), 3. Stanislav Běloch (veslování, VK Hodonín)

Sympaťák roku: Filip Sasínek (atletika, AK Hodonín)

Osobnost okresu: Jaroskav Miklenda (fotbal, lední hokej, Veselí nad Moravou)

Krajánek roku: Radek Kučeřík (lední hokej, Saskatoon Blades)

Cena za záchranu života: Michal Zdražil (kuželky, KK Hodonín), Radovan Kadlec (kuželky, KK Hodonín)

Cena předsedy: Václav Nedomanský (lední hokej)