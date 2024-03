Obhájili loňské úspěchy a prvenství, znovu byli nejlepší. Krasobruslařka Barbora Vránková a rychlobruslař Lukáš Steklý jsou nejlepšími sportovci Hodonína za rok 2023.

V Hodoníně ocenili nejlepší sportovce města za rok 2023. | Foto: OSP Hodonín

„Ocenění pro mě hodně znamená. I když Hodonín není moje rodné město, žiji tady odjakživa a budu ho dál reprezentovat dál,“ prohlásil Steklý.

Závodník ze Slovácka má za sebou další mimořádně úspěšnou sezonu. Loni se stal v německém Inzellu juniorským mistrem světa v závodě s hromadným startem, v zahraniční tráví většinu času.

„Já jsem zvyklý takto trénovat již o desíti let. Není to pro mě nic nového. Hlavní je, že to přináší výsledky,“ říká Steklý, jenž se stal i nejlepším sportovcem okresu Hodonín.

Letos přechází mezi dospělé, takže jej čekají závody Světového poháru. Cílem je kvalifikace na mistrovství světa a Evropy.

Mezi ženami triumfovala krasobruslařka Barbora Vránková. V roce 2023 obhájila v Turnově titul mistryně republiky a zajistila si účast na evropském šampionátu. Na juniorském mistrovství světa skončila sedmnáctá. Cenu místo ní převzala maminka, protože Vránková je nyní na soustředění v zahraničí.

Návštěvníkům plesu tak poslala alespoň videopozdrav.

Sportovcům okresu Hodonín vládnou bruslaři, cenu má i Bárta nebo Kasala

Nejlepším juniorem se stal hokejbalista Sebastian Jánoš, juniorkám kralovala veslařka Adéla Mráková.

Kategorii nejlepších žákyň ovládla stolní tenistka Adéla Brhelová, mezi žáky zvítězil zápasník Tomáš Blinka.

Trenérem roku se stal kouč hokejbalistů Michal Rapant. „Za ocenění jsem strašně rád, ale bez těch mladých kluků, svěřenců, bych na pódiu nikdy nestál. Cena patří i jim,“ ví dobře.

„Nejenom já, ale i moji kolegové přistoupil ke klukům v určité fázi jejich života. Převzali jsme je, když jim bylo deset nebo jedenáct let. Díky covidu jsme měli delší čas na práci. Nyní se dostali na nějakou úroveň a já věřím, že plynule přejdou do mužů a společně ještě něco vyhrajeme,“ přeje si.

Úspěšnou sezonu má za sebou také veslařský klub Hodonín. Cenu pro nejlepší kolektiv převzal z rukou silničního cyklisty Jana Bárty a starosty města Libora Střechy šéf oddílu Filip Švrček.

„Samozřejmě je to vždycky příjemné přebírat jakoukoliv cenu za práci, kterou člověk dělá. Minulá sezona pro nás byla velmi povedená, úspěch se nedá úplně vyčíslit. Za 117 let existence klubu jsme takové výsledky neměli. Nevím, kdy jindy by si to naši veslaři zasloužili,“ prohlásil Švrček.

Cenu za mimořádný sportovní výkon získala štafeta dálkových plavců, kteří se mohli pochlubit nejen obhájením prvního místa v Českém poháru, ale především přeplaváním kanálu La Manche.

„Je to moc příjemné a jsme nesmírně rádi, že někdo vidí tu naši snahu, i když to samozřejmě neděláme kvůli tomu. Na plese je moc fajn atmosféra, jsme rádi, že tu můžeme být,“ prohlásila plavkyně Adéla Benešová.

Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města Hodonín za rok 2023 se v sobotu uskutečnilo v rámci plesu v Domě kultury.

Večerem provázel známý herec Ladislav Hampl a Lucie Klementová. Účastníci plesu se bavili především díky orchestru MoonDance, ve foyer hrála cimbálová muzika Grajcar a v kavárně dýdžej Luděk Ptáček.

Mezi pozvanými hosty byli cyklista Jan Bárta, hokejista Radek Kučeřík a také někdejší extraligový útočník a současný sportovní expert České televize Milan Antoš.