„Jsem ráda, že jsem byla oceněná a že jsme anketu takto ovládly. Svědčí to o tom, že náš sport roste. Je dobře že se dostává do povědomí lidí,“ uvedla Lucie Korvasová.

Rodačka z Veselí nad Moravou sbírá mimořádné úspěchy nejen na kolečkových bruslích, ale i v rychlobruslení.

Jednadvacetiletá závodnice jezdí po světě s legendární Martinou Sáblíkovou, trénuje ji známý kouč Petr Novák a sbírá cenné zkušenosti mezi světovou elitou.

„Pro mě je to super zkušenost i záležitost. Martina je skvělá holka, moc nám pomáhá. Nejen nám předává zkušenosti, ale hlavně nás inspiruje,“ prohlásila Korvasová.

Zdroj: Libor Kopl

Za sebou má další povedený rok, od sebe ale čekala ještě víc.

Skvělou sezonu má za sebou také rychlobruslař Steklý, který většinu času tráví v zahraničí a připravuje si v německém Inzellu či italském Collalbu.

„Já jsem zvyklý takto trénovat již o desíti let. Není to pro mě nic nového. Hlavní je, že to přináší výsledky,“ říká Steklý.

Loni se stal juniorským mistrem světa v závodě s hromadným startem, právě tento triumf jej v anketě vynesl až na vrchol.

Druhá mezi ženami byla krasobruslařka Barbora Vránková. V roce 2023 obhájila v Turnově titul mistryně republiky a zajistila si účast na evropském šampionátu. Na juniorském mistrovství světa skončila sedmnáctá. Cenu místo ní převzala maminka.

Bronz v anketě brala hokejbalistka Kyjova Karolína Procházková. „Ocenění je pro mě naprosto úžasné. Nečekala jsem, že bych mohla něčeho takového dosáhnout. Jsem za to moc ráda,“ vyznává se Procházková.

Mezi muž skončil druhý bzenecký fotbalista Petr Kasala, třetí příčku obsadil čejkovický skokan o tyči Ladislav Sedláček.

Kasala patří mezi opory Bzence, vyhlášené kanonýry. V divizi nastřílel už sto branek. Góly předtím střílel i v nižších krajských soutěžích. Mezi gratulanty byl i Bohumil Páník. Nový trenér Bzence patřil mezi pozvané hosty, předával ocenění.

Kategorii talentovaných chlapců vyhrál karatista Adam Ilčík, stříbro bral cyklista Adam Tříska, bronz získal in-line bruslař Tobiáš Krupka. V desítce nejlepších byli i stolní tenista Štěpán Brhel, zápasník Tomáš Blinka, atlet Filip Červenka, motocyklový závodník Šimon Kučeřík, karatista Patrik Teplý, kanoista Adam Tomeček a veslař Matěj Vavřík.

Talentovaným dívkám vládne in-line bruslařka Kristýna Jungová, druhá skončila stolní tenistka Adéla Brhelová, třetí příčku obsadila karatistka Karolína Mazničenková.

Na pódium vystoupali také moderní gymnastky Edita Bilová s Anetou Hlaváčovou, stolní tenistka Simona Holubová, karatistka Nelly Kuryviálová, kanoistka Nela Lovecká, plavkyně Edita Průdková a aerobička Eliana Trávníčková.

Nejlepším kolektivem mezi dospělými bylo zvoleno družstvo hodonínských plavců. Členové slováckého oddílu se pyšní nejen prvním místem v Českém poháru v dálkovém plavání, ale i zdoláním kanálu La Manche.

Stříbro braly stolní tenistky Hodonína, třetí byli veslaři.

Mezi mládežnickými kolektivy triumfovaly starší žákyně VK Hodonín. Talentované veslařky předčily i mladé fotbalisty Hodonína a sportovní gymnastky.

Nejlepším trenérem okresu se stal kouč plavců Zdeněk Dvořák, na stupně vítězů vystoupali i veslař Josef Mančík a stolní tenistka Alena Vachovcová.

„Jsem za to strašně rád, protože to není úspěch jenom můj, ale samozřejmě hlavně svěřenců, na které se rovněž dostalo. Poděkovat za podporu musím hlavně rodině. Bez ní bych to dělat nemohl a bez těch plavců taky ne,“ prohlásil Dvořák.

Osobností roku 2023 se stal cyklista Jan Bárta. Sedminásobný mistr České republiky, účastník Giro d'Italia, Tour de France i Letních olympijských her v Londýně a Riu de Janeiru se loni v listopadu rozloučil s profesionální kariérou.

„Nebylo to těžké rozhodnutí. V prosinci mi bylo devětatřicet let. Cítím, že jsem každý rok o něco slabší. Navíc se mi narodilo třetí dítě. Nebylo co řešit,“ uvedl Bárta.

Ocenění si právem považoval. „Je to odměna za celou kariéru, že jsem zviditelnil okres,“ vnímá.

Titulem sympaťák roku se může pochlubit veslař Martin Slavík.

Akcí roku bylo mistrovství republiky družstev v atletice, ocenění a potlesku se ale dostalo také organizátorům mistrovství světa v hokejbale tři na tři a jubilejního třicátého ročníku cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovského Slovácka.

Slavnostní vyhlášení tradiční ankety se po dvou letech uskutečnilo ve Spolkovém domě v Ratíškovicích.

Akci po roční přestávce moderoval Michal Chylík, galavečer svým vystoupením zpestřily gymnastky Sokola Hodonína a členky tanečního studia Graceful Hodonín.

„Člověk by si skoro myslel, že když je někdo přeborníkem okresu nebo kraje, může vyhrát tuto anketu nebo v ní uspět. Úplně tomu tak není. Aby někdo uspěl v této silní konkurenci, musí být minimálně nejlepší v republice, být mistrem Evropy. Když je světovým šampionem, má to skoro jisté,“ prohlásil s úsměvem předseda Jihomoravské krajské organizace České unie sportu Vojtěch Bártek.

„My jsme hrdí na úspěchy, které mají sportovci z našeho malého okresu v jihovýchodní výspě republiky. Taky jsme vděční za všechny, kteří se podílejí na chodu jednotlivých klubů, organizací a spolků. Zároveň mám radost, že při tvorbě rozpočtu pro Národní sportovní agenturu, máme za nás okres velké zastání,“ dodal.