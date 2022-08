Změny v kádru

Příchody:

Jan Havel (Plzeň)

Martin Zdráhal (Plzeň)

Tarik Lukšija (Sparta Praha)

Andrej Mykytjuk (Sparta Praha)

Odchody:

Milan Herko (Slovensko)

Marek Gajdács (Slovensko)

Samo Marušinec (Slovensko)

Zbyněk Špička (přerušení kariéry)

Jakub Sznapka (přerušení kariéry)

Vojtěch Kamenský (přerušení kariéry)



Nejenom trojice těchto hráčů stála před důležitým rozhodnutím. „Rozhodli jsme se změnit tréninkový proces. Už neakceptujeme, že mají hráči fotbal na prvním místě a futsal hrají pouze doplňkově. Na začátku letní přípravy jsme trénovali čtyřikrát týdně, před startem soutěže jsme přešli na režim s třemi tréninky v týdnu a jedním víkendovým zápasem. Hráči mají dovolený ještě jeden trénink ve svých fotbalových klubech, ale jinak to opravdu nejde,“ tvrdí Galia.

Změna tréninkového procesu zapadá do nové koncepce Helasu, který chce v nejbližších letech konkurovat týmům ze špičky soutěže. „Nemůžeme udělat náhlou otočku o 360 stupňů. Všechno je to o penězích a na to nemáme rozpočet. Víme, že nemůžeme konkurovat Plzni nebo Chrudimi, tam mají úplně jiné rozpočty, ale změnu tréninků bereme jako postupný krok k cíli, který jsme si určili,“ netají zkušený trenér.

Nový tréninkový cyklus v Brně už zakusila i čtveřice nových posil. „Stěžejní posila je pro nás Honza Havel, který se do Brna vrátil z Plzně, kde mu vypršela smlouva. Ze stejného klubu přišel také Martin Zdráhal. Jedná se o slovenského reprezentanta, který je velmi šikovný v soubojích jeden na jednoho. Dále se k nám vrátili z pražské Sparty Tarik Lukšija a Andrej Mykytjuk. Jsem rád, že si vyzkoušeli angažmá v prestižním klubu, ale myslím si, že se jim nejvíc dařilo právě v Brně. Jejich kvalit rozhodně využijeme,“ říká Galia.

Tarik Lukšija

Ten věří, že do konce října přivítá ještě jednoho zkušeného hráče. „Jsem rád, že mám pravidelně na tréninku dvanáct hráčů, ale sezona je dlouhá. Mohou přijít zranění nebo vyloučení, proto potřebujeme kádr rozšířit. Osu týmu máme danou, všechno se bude i nadále točit kolem kapitána Davida Cupáka, kterého budou doplňovat další zkušení hráči,“ dodává kouč.