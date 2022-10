Stejní soupeři, stejné cíle. Hodonín chce v Lize mistryň zase do čtvrtfinále

Čtyřikrát za sebou postoupily v Lize mistryň do čtvrtfinále a stejný cíl si před sebe kladou i v letošní sezoně. „Byl by to zase úspěch,“ vnímá předseda klubu SKST Plus Hodonín Richard Brhel.

Stolní tenistky Hodonína budou v Lize mistryň spoléhat i na Polku Natálii Partykovou. | Foto: Deník/Libor Kopl