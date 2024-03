V bohaté kariéře posbíral spoustu úspěchů, mistrem republiky ve dvouhře se ale stal vůbec poprvé. Zkušený stolní tenista Lubomír Jančařík ovládl třídenní šampionát mužů a žen v Praze. Hodonínský rodák ve finále oplatil Pavlu Širučkovi loňskou porážku z Havířova a po výhře 4:1 na sety slavil zasloužený triumf.

Foto: www.ping-pong.cz

„Nemyslím, že bych měl nějaký blok nebo byl nějak nervózní z toho, že jsem ještě nikdy šampionát nevyhrál, ale pochopitelně jsem po titulu toužil. To jako na kterémkoliv jiném turnaji, chci ho zkrátka někdy vyhrát. A mám obrovskou radost z toho, že se mi to povedlo,“ zářil po domácím šampionátu účastník olympijských her v Riu de Janeiru a Tokiu.

Srovnávat finálové zápasy na mistrovství republiky v posledních dvou letech nechtěl. „Vloni hrál Pavel fantasticky a nedal mi žádnou šanci. Tady jsem měl pocit, že není na turnaji v úplné pohodě a o to větší šanci na úspěch jsem cítil. Nebyl tak jistý, hrál trochu pomaleji, než jsem u něj zvyklý. Začátek finálového zápasu mu ještě vyšel, ale když jsem stáhl jeho náskok ve druhém setu, byl trochu zaskočený. Pak už jsem to režíroval já,“ usmíval se spokojeně.

Také finále dvouhry žen nabídlo úžasný souboj dvou hráček, které se spolu utkaly už na loňském šampionátu v Havířově.

Před rokem zvítězila v semifinále Zdena Blašková a došla si až pro mistrovský titul. Tentokrát v přímém souboji o zlato uspěla Hana Matelová, když svoji soupeřku porazila 4:3.

„Mám neskutečnou radost. Poslední týdny jsem měla extrémně náročný program, byla jsem dvakrát v Asii a pak jsem ještě musela hrát play off francouzské ligy. Proto jsem se tady v Praze přihlásila pouze do dvouhry, náročnější program bych nezvládla fyzicky a ani psychicky,“ řekla po vítězném duelu.

Třídenní šampionát mužů a žen v Praze skončil finálovým blokem, v němž se rozhodlo o nových mistrech republiky ve všech pěti soutěžích.Zdroj: www.ping-pong.cz

Získala svůj osmý titul v singlu, čímž o jeden překonala svoji reprezentační trenérku Renátu Štrbíkovou. „Moc jsem chtěla vyhrát. My jsme se s Renčou v Singapuru bavily o tom, jestli se mi to povede. A musím říct, že jsem na sebe moc pyšná. Vyhrát osmkrát republiku v generaci hráček, jako byly Renáta Štrbíková, Iveta Vacenovská nebo Dana Čechová, to je opravdu skvělý pocit. A to jsem asi jen na třech šampionátech chyběla, myslím, že pouze dvakrát jsem na mistrovství republiky, když už jsem hrála, nezískala titul,“ prohlásila.

Ve finále se ale dost nadřela. „Začala jsem hodně opatrně, byla jsem nějak zaskočená. Ani nevím proč. Důležitý byl kontaktní set na 1:2 a pak hlavně odvrácený mečbol za stavu 1:3. To mi dodalo hodně psychických sil a začala jsem si věřit. Myslím, že jsem ve finále na mistrovství republiky nikdy neprohrála. Taky musím poděkovat Marii, která seděla na lavičce. Ono to nebylo ani o tom, že bychom spolu probírali taktiku během zápasu, ale cítila jsem její podporu při každém míčku,“ vysvětlovala rodačka z Jankovic u Holešova.

Na šampionátu se dařilo nejen bývalým hodonínským hráčům, ale také současným členům slováckého klubu, kteří vybojovali celkem tři cenné kovy.

O jedno z bezpochyby největších překvapení mistrovství se postaral věkem stále ještě junior Štěpán Brhel, jenž spolu se svým deblovým partnerem Martinem Šípem ovládl soutěž čtyřhry mužů.

Skvělého výsledku dosáhla také Karin Grofová, která vybojovala v singlu žen bronz. Na ten dosáhla rovněž Markéta Ševčíková ve čtyřhře žen.