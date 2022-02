„Taková je realita. Složení našeho týmu odpovídá tomu postavení v tabulce,“ cítí předseda klubu a trenér mužů SKST PLUS Hodonín Richard Brhel.

Slovácký celek čekal na premiérové vítězství v letošním ročníku mužské extraligy dlouhých třináct kol. Jihomoravané na něj dosáhli na severu Moravy v Havířově, kde uspěli 3:1 a ukončili dlouhou sérii porážek.

„Tak, jak jsme loni měli v některých zápasech štěstí, letos prostě nebylo,“ povzdechl si Brhel. „Spousta zápasu se prohrála 2:3, což bylo rozhodující. Abyste byli v tak silné konkurenci úspěšní, potřebujete alespoň kousek toho sportovního štěstí a to jsme zatím neměli,“ přidává zklamaně.

Extraliga mužů, předehrávka 14. kola: SKST PLUS Hodonín – HB Ostrov H. Brod 1:3

Výsledky: Štěpán BRHEL – Radek SKÁLA 1:3 (5,-6,-8,-5), David ŠTĚPÁNEK – Michal OBEŠLO 1:3 (9,-3,-2,-3), Oleksandr TYMOFĚJEV – Ondřej KVĚTON 3:2 (8,-8,9,-9,7), Štěpán BRHEL – Michal OBEŠLO 0:3 (-4,-7,-4).

I když Hodonínu podařilo sérii nezdarů přerušit, k záchraně potřebují bodovat častěji. Pokud skončí po základní části poslední, půjdou do baráže.

„Ještě žijeme, zkoušíme to, ale baráž už je na spadnutí,“ vnímá zkušený funkcionář. Ze současné situace těžkou hlavu nemá. Prim v klubu hrají ženy, které mají v nejvyšší soutěži hned tři družstva. Hodonínští muži jsou spíše za Popelku. Jejich výsledky nejsou až tolik sledované, pozornost budí hlavně oddílové parťačky, které patří k nejlepším v Evropě.

„Opravdu z toho nedělám žádnou vědu, nějak to dopadne. I kdybychom sestoupili, tragédie by to nebyla. Zase bychom hráli první ligu a pokusili bychom se nejvyšší soutěž vyhrát zpátky,“ zůstává Brhel v klidu.

Ví, že kádrem ani rozpočtem se Hodonín předním českých mužských extraligovým celkům rovnat nemůže.

I tak se ale družstvo ve složení David Štěpánek, Oleksandr Tymofějev, Štěpán Brhel a Michal Kadlček pere statečně. „Myslím, že jsme mohli mít o dvě až tři vítězství víc, bohužel v první půlce sezony nám to uteklo. Teď už to bude těžké dohánět, ale dokud existuje teoretická šance, budeme bojovat,“ slibuje Štěpánek.

Angažmá na Slovácku si i přes nepříznivé výsledky užívá. „Jsem tady na výpomoc. Kluci jsou fajn. Je tady dobrá parta. Samozřejmě kdybychom vyhrávali, byla by pohoda ještě větší,“ ví dobře.

Stolní tenisté Hodonína ve středu podlehli Havlíčkovu Brodu a v tabulce zůstávají poslední.Zdroj: HB Ostrov Havlíčkův Brod

Na venkovní triumf chtěl zmiňovaný kvartet navázat i doma proti favorizovanému Havlíčkovu Brodu. I když loňský mistr dorazil na Slovácko bez opor Treglera a Prokopcova, byl jasným favoritem utkání.

Proti úřadujícím šampionům se chtěli vytáhnout hlavně domácí talent Štěpán Brhel a jeho zkušenější parťák Štěpánek. Oba v Havlíčkově Brodu působí. Syn hodonínského předsedy se na Vysočině zdokonaluje, pečlivě se chystá na zápasy i turnaje, nástupce Patrika Klose zase ve známém klubu trénuje mládež, věnuje se i Brhelovi.

Právě úspěšný mládežnický reprezentant se na úvod středeční předehrávky utkal s hostujícím Skálou.

Oba mladíci se nedávno střetli ve finále nedávných přeborů Kraje Vysočina. Zatímco tehdy zvítězil Brhel, na Slovácku se radoval jeho rival. Brhel přitom vstoupil do utkání výborně a rychle pro sebe získal úvodní sadu, pak už však na stole dominoval o něco zkušenější havlíčkobrodský borec.

První set získal na svou stranu ve druhém singlu večera i David Štěpánek proti Obešlovi, v dalším průběhu však již na své konto přidal pouhých osm balonků a prohrál rovněž ve čtyřech sadách.

„Po prvním setu mě úplně rozebral a byl jednoznačně lepší. Neměl jsem žádnou šanci,“ přiznal sportovně. „Mně nešel krátký servis, pořád mi utíkal. Taky jsem měl špatný příjem,“ věděl dobře.

V utkání trojek sice vykřesal naději pro domácí Tymofějev, jenž v pětisetové bitvě zdolal mladého Květona, Hodonín však následně nekompromisně zastavil v rozletu svým druhým bodem v utkání Obešlo, který nedal šanci benjamínkovi Brhelovi.

Jihomoravané taky padli s Havlíčkovým Brodem 1:3 a v extraligové tabulce i dál zůstávají poslední.