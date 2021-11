„Je to životní výsledek, životní zápas,“ zářila jankovická rodačka. „Je to neskutečné, já to pořád ještě nechápu, chce se mi smát a plakat zároveň,“ poslala česká hráčka zprávu z letiště, kam vyrazila hned po finálovém zápase.

Už v pondělí ji totiž čekají klubové povinnosti ve francouzské lize.

Na turnaj v Tunisu jenom tak nezapomene.

Ve čtvrtfinále si poradila s vítězkou prestižního TOP 16 Němkou Ninou Mittelhamovou, v semifinále vyřadila evropskou jedničku Rakušanku Sofii Polcanovou a ve finále v dramatické sedmisetové bitvě přehrála vítězku letošního Czech Open a 32. hráčku světového žebříčku Xiaoxin Yang z Monaka.

„S Ninou Mittelhamovou jsem měla štěstí. To říkám na rovinu. Odvracela jsem mečbol a musím říct, že už se viděla, jak jedu na letiště. Ale zvládla jsem to a v pátém setu to bylo těžké. Vedla jsem, pak ona dotahovala, ale zase jsem to zvládla. Zápas se Sofií Polcanovou, no, my jsme spolu hrály dobrý zápas už vloni na olympijské kvalifikaci družstev, kdy ona vyhrála 3:1. Tady byl klíčový moment 1:0 a 10:8 pro ni. Vyrovnala jsem na na 1:1 a pak už jsem byla lepší hráčka. Byl to neskutečný výkon, prostě krása,“ líčí nadšeně.

Také finále bylo strhující, impozantní. „Bylo úžasné,“ rozplývala se.

„Já se moc často nechválím, ale tohle jsem zvládla. I ten stav ve třetím setu, kdy jsem vedla 10:7 a chvíli se mi honilo hlavou, že to byl možná klíčový moment, ale ustála jsem to. Sedmý set mi prostě vyšel. Dala jsem jí tam prasátko a pořád jsem držela vedení o čtyři balony. Ona znejistěla, udělala lehké chyby a vyšlo to“ zářila.

WTT Contender Tunis 2021

Dvouhra žen, finále: Hana MATELOVÁ – Xiaoxin Yang (Monako) 4:3 (9,9,-10,-6,7,-2,4).

Matelová do rozhodujícího utkání vstoupila o poznání s větším nasazením a vyhrála v koncovkách úvodní dva sety. Na životní úspěch bylo zaděláno, jenže pak zvedla monacká hráčka varovný prst. Dokázala ve třetím setu odvrátit tři setboly za stavu 7:10 a české reprezentantce nepomohl ani oddechový čas. Pak Yang set zakončila nechytatelným prasátkem.

Hodonínská odchovankyně se ovšem nezalekla zlepšené hry své soupeřky. Ve výměnách byla dostatečně důsledná a nebála se pouštět do rychlých útoků. Opět šla do vedení a byla krůček od triumfu. Následoval další zvrat a nečekaně hladký set v poměru 11:2 pro monackou hráčku. Rozhodující dějství však začala lépe česká olympionička a její soupeřka jen smutně přihlížela, jak si jde česká hráčka sebevědomě za vítězstvím, které ocenili další stolní tenisté, kamarádi a fanoušci.

Tolik gratulaci nepřijímala ani při narozeninách. „Moc všem děkuji, nestíhám ani všem odepisovat, protože se právě přesouvám do Francie. Asi mi přijde vhod, že se v noci posouvá čas a já budu mít o hodinu víc na odpočinek,“ dodala s úsměvem.