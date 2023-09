Skvěle zvládly úvodní zápasy v Lize mistryň stolní tenistky Hodonína, které na turnaji ve španělském Reus vyhrály všechna čtyři utkání a v základní skupině A obsadily první místo. V prestižní soutěži se tak těší na další boje se špičkovými soupeři.

Stolní tenistky Hodonína ovládly v Lize mistryň základní skupinu A. | Foto: SKST PLUS Hodonín

„Postup do druhé fáze Ligy mistryň byl naším cílem, takže jsme všichni velmi spokojení. Musím holky pochválit za to, jak tuto skupinu zvládly, protože odehrát čtyři těžká utkání během dvou dnů není fyzicky, ale ani psychicky vůbec jednoduché. Určitě nám k tomu pomohla také šířka a vyrovnanost kádru, kdy jsme mohli rozložit zátěž mezi čtyři hráčky,“ říká hodonínský trenér Jaroslav Mikeska.

Jihomoravanky hned na úvod ovládly vyrovnaný souboj se španělským MIRÓ Ganxets Reus, který skupinu A pořádal.

Český šampion pro prestižní soutěž angažoval svoji bývalou hráčku, Ukrajinku Solomiyu Brateykovou (100. na světovém žebříčku) a také Australanku Jee Minhyung (38. na světovém žebříčku).

Společně s nimi do úvodního duelu nastoupila zkušená Natalia Partyková, která měla největší podíl na výhře 3:2. Zvládla obě své dvouhry, třetí bod pak přidala Australanka Jee Minhyung.

„Toto utkání bylo velmi důležitém protože jsme otáčeli z 1:2 na zápasy. Ale klíčový moment, který nás posunul blízko postupu, bylo vítězství nad Grand-Quevilly v poměru 3:1,“ míní Mikeska.

Hodonínské stolní tenistky nezaváhaly ani v duelu s řeckým Panathinaikosem. Společně s Jee Ninhyung a Natálií Partykovou tentokrát v utkání nastoupila Karin Grofová, která přispěla k výhře 3:1 jedním bodem.

Poslední den soutěží porazily francouzský ALCL TT Grand Quevilly 3:1 a následně pak stejným výsledkem i španělský Girbau-Vic TT.

Na úspěchu českého mistra se podílely všechny čtyři hráčky, které do bojů zasáhly. Australanka Jee Minhyung, Ukrajinka Solomiya Brateyková, Polka Natalia Partyková i bývalá česká reprezentantka Karin Grofová.

Do další fáze Ligy mistrů postoupili i hráči Havířova, kteří zakončili své účinkování ve skupině B úvodní fáze prestižní soutěže vítězstvím nad dánským Roskilde Bordtennis 3:0. První místo obsadili díky lepšímu poměru setů ve vzájemných utkáních s El Niněm a belgickým Hobokenem.

Liga mistrů, základní skupina A

Výsledky: SKST PLUS Hodonín – MIRÓ Ganxets Reus 3:2

Natalia PARTYKOVÁ – Natalya PROSVIRNINOVÁ 3:1 (3,-8,3,4), JEE Minhyung – Leili MOSTAFAVIOVÁ 2:3 (-8,9,5,-11,-4), Solomiya BRATEYKOVÁ – Elvira RADOVÁ 2:3 (-10,6,8,-7,-2), Natalia PARTYKOVÁ – Leili MOSTAFAVIOVÁ 3:1 (-11,6,6,3), JEE Minhyung – Natalya PROSVIRNINOVÁ 3:0 (6,6,7).



Panathinaikos A.C – SKST PLUS Hodonín 1:3

Aikaterini TOLIOUOVÁ – JEE Ninhyung 0:3 (-9,-5,-4), Ana TOFANTOVÁ – Natalia PARTYKOVÁ 3:2 (-6,-10,10,8,5), Konstantina PARIDIOVÁ – Karin GROFOVÁ 1:3 (-7,-9,11,-5), Aikaterini TOLIOUOVÁ – Natalia PARTYKOVÁ 1:3 (-7,8,-3,-2).



SKST PLUS Hodonín – ALCL TT Grand Quevilly 3:1

Solomiya BRATEYKOVÁ – WU Jiaduo 3:1 (9,-4,4,8), Natalia PARTYKOVÁ – Isa COKOVÁ 1:3 (-9,8,-5,-5), Karin GROFOVÁ – Anais SALPINOVÁ 3:2 (-6,-10,5,8,4), Solomiya BRATEYKOVÁ – Isa COKOVÁ 3:2 (11,9,-4,-8,2).



SKST PLUS Hodonín – Girbau-Vic TT 3:1

Solomiya BRATEYKOVÁ – Charlotte CAREYOVÁ 3:1 (6,-9,1,9), Natalia PARTYKOVÁ – Airi ABEOVÁ 2:3 (-8,7,-10,8,-4), JEE Minhyung – Silvia COLLOVÁ 3:0 (5,10,9), Solomiya BRATEYKOVÁ – Airi ABEOVÁ 3:2 (-8,-7,7,8,5).

