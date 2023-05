Chtějí pokazit loučení bývalé spoluhráčky, legendární Lenky Harabaszové. Potvrdit tuzemskou nadvládu, urvat pro sebe již šestnáctý mistrovský titul. Stolní tenistky Hodonína se v ženské extralize znovu probojovaly do finále, ve kterém opět po roce vyzvou Moravský Krumlov.

Stolní tenistka Hodonína Markéta Ševčíková při zápase s Novim Sadem | Video: Libor Kopl

„Těšíme se hlavně na domácí zápas před našimi fanoušky. Očekávám, že přijde spousta lidí a utkání si stejně jako v minulých letech užijí,“ přeje si nejen trenér Hodonína Jaroslav Mikeska.

Jeho tým v boji o zlato vyzve Moravský Krumlov podruhé za sebou. „Že se potkáváme zase spolu, mě nepřekvapuje. Krumlov sice skončil po základní části až třetí, ale to bylo dáno tím, že jim hráčka z Tchajwanu Tung-Chuan Chien přiletěla až v půlce sezony. To už ztrácel dost bodů na druhou Ostravu, která už si svoji pozici uhájila, ale v semifinále jí to stejně nestačilo,“ pravil Mikeska.

Hodonín jde do finále v roli favorita. Základní část ovládl bez porážky, Moravský Krumlov bez větších obtíží přehrál 6:2 a 6:1 a na přesvědčivé výsledky navazuje i v play-off.

Trenér Mikeska spoléhá na výkony spolehlivé polské legionářky Partykové, ostřílené Grofové a obranářky Ševčíkové. Jistit je bude i talentovaná Klempererová.

„Očekávám hodně vyrovnané zápasy. Je otázka, co bude rozhodovat, ale soupeř má ve svém týmu Tchajwanku, která může klidně udělat tři body, ale třeba Karin ji už porazila, takže věřím, že se s tím holky vypořádají a zvládnou to,“ prohlásil hodonínský kouč.

Podle Mikesky budou hlavně klíčové zápasy proti Lence Harabaszové a Jekatěrině Čerňavské.

Právě pro bývalou juniorskou mistryni Evropy půjde o pikantní sérii, poslední finále kariéry. „Už nechci hrát,“ tvrdí s úsměvem bývalá reprezentantka.

Nyní v havířovském centru mládeže jako asistentka trenéra pomáhá vychovávat své nástupce, k tomu má i další práci.

„Už to není ono. Na trénink nemám tolik času jako dřív. Moje výkonnost není na takové úrovni jako v minulosti. I proto mě nebaví prohrávat s holkami, které jsem dříve porážela,“ vysvětluje.

Podle Mikesky si ale pořád udržuje svoji kvalitu. „Lenka vždycky měla nepříjemný servis, se kterým měly skoro všechny holky problémy, a taky dobrý forhendový topspin. Právě to jsou její největší zbraně, které ji zůstaly dodnes. Stoprocentně je pořád nebezpečná,“ nepodceňuje loučící se legendu.

Harabaszová zanechala na Slovácku významnou stopu. S Hodonínem v letech 2014 až 2017 slavila čtyři mistrovské tituly v řadě, zahrála si i evropské poháry.

„S Lenkou jsme pořád kamarádi, na druhé straně už je šest let pryč, takže její loučení pro nás vůbec žádné téma není. Neřešíme, zda končí kariéru. Je to sport a my jsme nyní na opačné straně. Soustředíme se na sebe, svoje výkony,“ říká Mikeska.

Sedmatřicetiletá stolní tenistka se s hráčskou kariérou loučila již před šesti lety ještě v dresu Hodonína, kterému tehdy pomohla skolit Moravský Krumlov.

Nyní se pokusí pokořit bývalý klub, kde slavila velké úspěchy. „Chci to domácím děvčatům ztížit, unavit je. Na rozdíl od nich nejsem pod takovým tlakem. Když prohraji, nic se nestane,“ ví dobře.

Souboj jihomoravských rivalů startuje v sobotu od osmnácti hodin v Hodoníně, série hraná na dva vítězné zápasy pak pokračuje za týden na půdě soupeře. Případný třetí zápas je na programu v pátek 19. května.

Hodonínští funkcionáři lákají diváky do hlediště nejenom na špičkový ženský stolní tenis, ale i bohatou tombolu v hodnotě deseti tisíc korun.