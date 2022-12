V úvodní dvouhrách uspěly Ševčíková s Čerňavskou a Grofová s Yoshidovou, třetí bod přidala Klempererová, která v pěti setech zdolala ex-hodonínskou Harabaszovou. Zkušená hráčka pak neuspěla ani s obranářkou Ševčíkovou a triumf slováckého celku završily Grofová.

Stolní tenistky Hodonína tak podzimní část sezony zakončily ve velkém stylu. Ve druhé polovině je kromě obhajoby triumfu v české extralize čeká také play-off Evropského poháru.

Zajímavě se vyvíjel finálový duel v soutěži mužů. V úvodních dvouhrách totiž prohráli Pavel Širuček, Tomáš Tregler i Dmitrij Prokopcov a pražské El Niňo vedlo nad HB Ostrov Havlíčkův Brod rázem 3:0. Pak navíc přidal čtvrtý bod Tomáš Konečný v duelu s Tomášem Treglerem.

Stolní tenistky Hodonína opět po roce ovládly Český pohár žen.Zdroj: SKST Plus Hodonín

Teprve až pak bodoval Širuček, který porazil Jiřího Vráblíka. Jenže definitivní podobu výsledku dal Jakub Zelinka výhrou nad Prokopcovem. Pražané trochu překvapivě hladce porazili HB Ostrov a po třech letech se opět radovali ze zisku poháru.

ČESKÝ POHÁR 2022, FINAL FOUR

Finále žen: SKST PLUS Hodonín – TT Moravský Krumlov 5:0

Výsledky: Markéta ŠEVČÍKOVÁ – Jekatěrina ČERŇAVSKÁ 3:0 (4,1,6), Karin GROFOVÁ – Mitsuki YOSHIDOVÁ 3:1 (8,-10,8,12), Anna KLEMPEREROVÁ – Lenka HARABASZOVÁ 3:2 (-8,8,-7,6,2), Karin GROFOVÁ – Jekatěrina ČERŇAVSKÁ 3:0 (8,7,4), Markéta ŠEVČÍKOVÁ – Lenka HARABASZOVÁ 3:0 (7,4,5).



O 3. místo: MH stolní tenis Ostrava – SK Dobré 1:5

Výsledky: Adéla SAZIMOVÁ 0:3 w.o., Jana VAŠENDOVÁ – Zdena BLAŠKOVÁ 1:3 (9,-10,-8,-6), Kristýna MIKULCOVÁ – Eliška KOĎOUSKOVÁ 3:0 (4,6,9), Jana VAŠENDOVÁ – Adéla SAZIMOVÁ 2:3 (-11,8,6,-13,-6), Eliška KOĎOUSKOVÁ 0:3 w.o., Kristýna MIKULCOVÁ – Zdena BLAŠKOVÁ 1:3 (-3,11,-7,-3).

Semifinále: MH stolní tenis Ostrava – SKST PLUS Hodonín 0:5,SK Dobré – TT Moravský Krumlov 3:5