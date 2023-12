Byl to obrovský boj, ale zvládly to a mají další cennou trofej. Stolní tenistky Hodonína pod vedením trenéra Jaroslava Mikesky opět po roce triumfovaly v Českém poháru, když nejprve v semifinále zdolaly jasně Břeclav 5:0, aby v napínavém finále přehrály po velkém obratu domácí tým HB Ostrov Havlíčkův Brod 5:4.

Stolní tenistka Partyková prohrála s Monteirovou Dodeanovou 2:3 | Video: Libor Kopl

Z vítězství ve 33. ročníku Českého poháru se radovaly Karin Grofová, Anna Klempererová, Natalia Partyka a Markéta Ševčíková.

Obhájkyně trofeje předvedly v mimořádně dramatickém souboji parádní obrat, který dirigovala Karin Grofová. Hned ve své první dvouhře porazila Kukulkovou 3:2 a dostala se do mimořádné pohody.

Grofová snížila na 1:2, ovšem družstvo Havlíčkova Brodu dál pokračovalo v cestě za vítězstvím. Podruhé v utkání prohrála Partyková a s Hodonínem to vypadalo velmi zle.

Definitivní obrat nastal za hrozivého stavu 1:4, kdy Grofová nejprve porazila ex-hodonínskou Záděrovou, pak ještě, než se dohrál zápas střídající Ševčíkové s Kukulkovou přidala další bod výhrou nad Blaškovou.

„Když jsem porazila Táňu Kukulkovou, říkala jsem si, že by to dneska mohlo jít. Dodržela jsem taktiku, kterou jsme měli s trenérem dohodnutou. To byl základ úspěchu. Proti Zdeně jsem měla ve druhém setu obrovské štěstí, protože jsem dala dost prasátek. Pak to bylo dost vyrovnané a jsem pochopitelně moc ráda, že to vyšlo,“ uvedla na svazovém webu hodonínská opora Karin Grofová.

Baník ztratil v Havířově nadějné vedení 3:1, za domácí se trefil i Karafiát

Obranářka Ševčíková navíc slovenskou reprezentantku přehrála a vše nakonec musela rozhodnout poslední dvouhra. V ní si už zkušená Partyková poradila se Záděrovou a brzy skončila v náruči svých spoluhráček i trenéra Jaroslava Mikesky.

Ten byl pochopitelně s výkonem celého družstva velmi spokojený.

„Nezačali jsme dobře, ale celé utkání zlomily výkony Karin. Už ten její první zápas s Táňou Kukulkovou byl hodně klíčový. Kdyby prohrála, už bychom to jen těžko dotahovali. Stejně důležité bylo, když za stavu 3:3 vyhrála se Zdenou Blaškovou. Dneska hrála absolutně skvěle,“ chválil svoji klíčovou hráčku.

Mikeska přiznal, že už před utkáním počítal s tím, že proti Kukulkové nasadí obranářku Markétu Ševčíkovou, která zařídila další důležitý bod.

„Zahrála přesně to, co měla. A zahrála tak už podruhé v sezoně, protože jednou už tuhle roli zvládla v Lize mistrů. Ona to pro ni nebyla jednoduchá situace, když celý den seděla na lavičce a pak šla do zápasu o všechno, ale věděla to dost dlouho dopředu, takže se zvládla dobře připravit,“ uvedl Mikeska.

Utkání o třetí místo získalo ve svůj prospěch družstvo Břeclavi. Na rozdíl od finálového duelu to byla pro trojici Kristýna Štefcová, Monika Vybíralová a Nikoleta Puchovanová snadná záležitost. Moravský Krumlov porazila bez ztráty bodu 5:0.