Stolní tenistky Hodonína si zkomplikovaly cestu za dalším mistrovským titulem. Svěřenkyně trenéra Jaroslava Mikesky v neuvěřitelně dlouhém, čtyř a půlhodinovém dramatu podlehly domácímu Havlíčkovu Brodu 3:4 a ve finálové sérii hrané na dva vítězné duely prohrávají 0:1. Páteční duel rozhodla na Vysočině až čtyřhra.

Stolní tenistka Hodonína Karin Grofová. | Foto: Deník/Libor Kopl

Hodonínu k výhře nepomohl ani vstup do utkání, který měl lepší. Karin Grofová i Natalia Partyková vyhrály své dvouhry shodně 3:1 a přiblížily hostující celek triumfu.

Jenže vítěz základní části tým HB Ostrov dokázal vývoj střetnutí otočit. Kukulková přehrála Ševčíkovou, která nestačila ani na Záděrovou, Blašková zdolala Grofovou. Kuriózně všechny zápasy skončily rovněž výsledkem 3:1.

Stejným poměrem pak hostující Partyková přehrála Kukulkovou. „Každý zápas je jiný, to moc dobře vím, takže jsme se snažily dál bojovat a já jsem moc ráda, že se mi podařilo ty dva body vybojovat a je srovnáno. Teď si s Karin užijeme čtyřhru a věřím, že vyhrajeme. Nezačala jsem proti Lindě sice dobře, protože jsem kazila hodně svých míčků. Pak jsem se ale trochu uklidnila a taky lehce změnila taktiku,“ řekla po svém druhém vítězném singlu v utkání zkušená polská hráčka.

Ve čtyřhře společně s Karin Grofovou nastoupily proti páru Tatiana Kukulková, Zdena Blašková a také poslední souboj skončil výsledkem 3:1.

Domácí pár byl o něco lepší, ve čtvrtém setu udržel v koncovce pevné nervy, a nakonec se obě hráčky mohly radovat z vítězství.

„V našem týmu bodovaly všechny hráčky, ale soupeř má také vyrovnaný mančaft. Tentokrát měl Hodonín trochu jinak postavenou sestavu, ale to je jedno. Já říkám, že vítězství je vždy trochu sladší, když se každé hráčce povede udělat bod,“ řekl po utkání trenér Havlíčkova Brodu Bohumil Vožický

Hned dva body přitom jeho svěřenkyně udělaly přes obranářku Markétu Ševčíkovou, která budila veliký respekt. „Táňa s ní v poháru prohrála, ale tentokrát byla mnohem trpělivější, a to vítězství si vyseděla. Ale rozhodla nakonec až čtyřhra, do které si Táňa sama řekla o nominaci. Já bych klidně poslal do hry Zdenu s Lindou, ale ona říkala, že to zvládne a také to holky zvládly,“ dodal spokojeně.

Druhý finálový duel se hraje v Hodoníně až v pátek 24. května. Případný třetí zápas je na programu v neděli 26. května v Havlíčkově Brodě.