Tým Hodonína pro Ligu mistryň

Ng Wing Namová (Hongkong), 27 let

Natalia Partyková (Polsko), 30 let

Iveta Vacenovská (Česká republika), 33 let

Solomija Bratejková (Ukrajina), 20 let

Markéta Ševčíková (Česká republika), 21 let

Min Hjung Jeeová (Austrálie), 32 let

Linda Záděrová (Česká republika), 16 let

Nikoleta Puchovanová (Slovensko), 19 let

Sestavu Hodonína posílí v odvetě Korejka s australským pasem Jee Hjung Minová. Naopak stejně jako v prvním duelu schází v nominaci kvůli nabitému programu hongkongská hráčka Ng Wing Namová. „Pro nás se nic nemění. Tarnobřeh je favorit, můžeme jen překvapit a o to se samozřejmě pokusíme. Očekávám, že jejich hráčky jsou už všechny zdravé a nastoupí v plné sestavě, takže to bude hodně těžké. Hrát se s nimi ale dá,“ komentuje šance na postup hodonínský trenér Jaroslav Mikeska.

Tarnobřeh dobře zná hodonínská opora a čtyřnásobná paralympijská vítězka Natalia Partyková, která před víc než třemi lety přestoupila do Hodonína právě z polského klubu, kde nastupovala dvě sezony. „Potkali jsme se už před dvěma roky ve skupině Ligy mistrů, takže to není poprvé a pro mě půjde o zápas jako každý jiný. Jsem ale opravdu ráda, že nastoupím opět v Polsku, naposledy jsem tu hrála loni,“ těší se Partyková.

Vůbec poprvé se v prestižní evropské soutěži představil Hodonín v roce 2016 a letos postoupil ze základní skupiny podruhé za sebou. „Náš cíl bylo čtvrtfinále, a to se nám podařilo. Teď cokoli navíc bude bonus. Ještě po takovém losu, jaký máme. Už skupina byla těžká, soupeřky kvalitní, ale nakonec jsme postoupili bez problémů,“ popisuje tažení v Lize mistryň Mikeska.

Konkurence vyžaduje cizinky

Do zápasu v Lize mistryň může klub podle pravidel vyslat pouze jednu hráčku, která pochází z mimoevropských zemí. Na soupisce Hodonína se nacházejí dvě stolní tenistky z Asie. „Máme je právě kvůli Lize mistryň, abychom v ní něco uhráli. Troufám si říct, že bez Asiatek se dostaneme v české lize minimálně do finále, bez nich jsme letos vyhráli i Český pohár. V Evropě je to však úplně jiné, chceme být konkurenceschopní,“ vysvětluje Mikeska.

I polský soupeř Tarnobřeh sází na asijské hráčky. V jeho dresu nastupují tři Číňanky, které přijaly národnost Německa, Spojených států amerických a Polska. „V současnosti je to běžné. Například loňské finále hrála jen jedna Evropanka a pět Číňanek, které jsou naturalizované. Je těžké proti nim hrát,“ podotýká hodonínský trenér.

Před začátkem sezony hledal moravský celek náhradu za Číňanku Ruichen Guovou. Na nabídku se chytlo hned několik zahraničních hráček a Hodonín sáhl po hongkongské reprezentantce Ng Wing Namové. Pokaždé se na ni však klub spolehnout nemůže. „Má strašně moc mezinárodních turnajů a musí trénovat v Hongkongu, protože je v reprezentaci. Do Hodonína přijede třeba na dva týdny a snaží se odehrát co nejvíc zápasů,“ praví Mikeska.

Na soupisce, kde doplňuje české stolní tenistky pět cizinek, panuje skvělá atmosféra. „Holky jsou dobré hráčky, sedly jsme si a nikdo si na nic nestěžuje. Je normální, že ostatní cestují po turnajích, také jsem hodně v Polsku. Nikdo z nás není pořád v České republice a vůbec to nevadí, jsme zvyklé. Rozhoduje, jak se chováme před zápasem a při něm, což je bez problémů,“ obhajuje Partyková.

PAVEL ŠŤASTNÝ