Stolní tenistky Hodonína si až ve třetím zápase základní skupiny hlavní fáze Ligy mistryň připsaly první porážku. Svěřenkyně trenéra Jaroslava Mikesky po dvou vítězných duelech nad španělskou Cartagenou neuspěly doma se Saint Quentinem.

Stolní tenistka Partyková prohrála s Monteirovou Dodeanovou 2:3 | Video: Libor Kopl

Silnému francouzskému týmu před vlastním publikem po vyrovnaném průběhu podlehly 0:3, i tak si v předstihu zajistily postup do čtvrtfinále prestižní klubové soutěže.

„Popravdě v takhle vyrovnané skupině jsme nečekali, že to zvládneme hned ve druhém zápase. Určitě nás to uklidnilo do dalších bojů. Škoda, že jsme to nezvládli i ve čtvrtek. Máme ale za sebou náročný program, porážka je pro nás krutá," říká trenér Hodonína Jaroslav Mikeska.

LIGA MISTRYŇ, skupina B:

SKST PLUS Hodonín – TT Saint Quentin 0:3

Zápasy: Solomiya BRATEYKOVÁ – Linda BERGSTRÖMOVÁ 1:3 (-2,-7,8,-5), Natalia PARTYKOVÁ – Daniela MONTEIROVÁ DODEANOVÁ 2:3 (8,-8,-4,13,-1), JEE Minhyung – Camille LUTZOVÁ 2:3 (6,9,-10,-12,-1).

Jeho družstvo šlo do letošního ročníku s velkým respektem.

„Hned po losu jsem říkal, že skupinu můžeme vyhrát, ale klidně můžeme být i třetí. Vždyť Cartagena je podle žebříčku pátý nejlepší klub v Evropě, Saint Quentin sedmý nebo osmý a my desátý, takže skupina je opravdu nabitá," upozorňuje kouč.

I tak se Jihomoravanky dostaly do čtvrtfinále popáté za posledních šest let. „Jsem fakt moc ráda, že jsme to s holkami zvládly a máme trošku klid. Nemusíme o tom moc přemýšlet," ulevilo se Solomiyi Brateykové.

Do Hodonína se vrátila po dvou letech. Ve svém bývalém klubu ale hostuje jen v Lize mistryň, jinak působí v zahraničí. Nastupuje v Itálii a v Polsku.

„Jsem ráda, že jsem zase zpátky a mohu tady hrát." přiznává s úsměvem.

„Liga mistryň je ale nejtěžší soutěž ze všech. Hrají v ní nejlepší hráčky z Evropy, z celého světa," přidává.

Zdroj: Libor Kopl

Trenér Mikeska má pro evropské poháry k dispozici široký kádr, šest vyrovnaných hráček. Proti Saint Quentinu se za stoly prostřídaly právě Ukrajinka Solomiya Brateyková, Polka Natálie Partyková a Australanka Jee Minhyung.

Zbývající trojice Karin Grofová, Markéta Ševčíková a Anna Klempererová nastupují spíše v české extralize.

„Jsou to příjemné starosti. Určitě je to lepší než mít tři hráčky, které bych musel nasadit. Takto si mohu se sestavou hrát. Přemýšlet, kdo na koho umí zahrát, komu nevyhovuje nějaký styl. My právě máme hráčky s různým stylem, což je velká výhoda, Máme opravdu z čeho vybírat a je to příjemná starost," pochvaluje si Mikeska.

Čtvrteční duel ale Hodonínu úplně nesedl. Utkání ovšem nebylo vůbec tak jednoznačné, jak napovídá výsledek. Naopak, hned dvě dvouhry rozhodoval až pátý zkrácený set.

Nejprve Brateyková podlehla Švédce Lindě Bergströmové 1:3.

Hodonín na podzim trápila koncovka. Švantner vybírá posilu i ve Bzenci

„Myslela jsem si, že to bude trošičku lepší, protože jsem s ní hrála dvakrát. Jednou jsem prohrála 2:3 a podruhé 1:3. Ona trošku změnila taktiku, první dva sety pro mě byly těžké. Pak jsem se ale chytla, vyhrála třetí sadu, ale na obrat nedosáhla," posteskla si Brateyková.

Pak ale byli domácí fanoušci neustále v napětí. Partyková si v koncovce čtvrtého setu vynutila zkrácený set, jenže v něm prohrála. A podobně dopadla i Jee Minhyung, která dokonce nad Camille Lutzovou vedla 2:0. Nakonec i ona však padla 2:3.

Slovácký celek zakončí základní skupinu Ligy mistryň zápasem ve Francii těsně před Vánoci. Do vyřazovacích bojů půjdou zřejmě z druhého místa.

„Je to škoda, protože je velký rozdíl, jestli jdete z prvního místa a narazíte na hratelnějšího protivníka, než na vítěze skupiny, který má v sestavě naturalizované Číňanky či jiné asijské hráčky," dodal Mikeska.