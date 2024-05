Dokázaly to! Stolní tenistky Hodonína otočily finálovou sérii s Havlíčkovým Brodem, když rozhodující třetí duel ovládly v hale Ostrova 4:2 a společně se svými příznivci slavily nejen obhajobu, ale už sedmnáctý mistrovský titul! Moc úspěšnějších sportovních klubů v Česku není.

Stolní tenistky Hodonína se po sedmnácté staly mistryněmi republiky. | Foto: www.pingpong.cz

„Znovu musím zopakovat, že rozhodla větší vyrovnanost našeho týmu. Zase udělala jedna z hráček dva body a další dva přidaly zbylé dvě. Vyšla nám sestava úplně přesně, jak jsme chtěli. Vývoj utkání sice byl nakonec jiný, ale byli jsme o ten kousek lepší. Soupeřky však hrály skvěle, byl to i psychicky těžký souboj, ale zvládli jsme to a máme obrovskou radost,“ prohlásil hodonínský kouč Jaroslav Mikeska.

Zápas se hrál ve skvělé atmosféře, fanoušci vytvořili bouřlivou kulisu. Hráčky měly co dělat, aby dokázaly udržet koncentraci.

Oba týmy nastoupily do rozhodující nedělní bitvy ve stejných sestavách, průběh byl ale jiný než v pátek v Hodoníně.

Australanka Min Hyung Jee na úvod prohrála s Kukulkovou, což hostující družstvo ale nepoložilo.

Ve druhé dvouhře totiž Partyková nedala šanci Polákové, obrat završil Grofová. V souboji s Blaškovou prohrávala 1:2 na sety, ovšem obrovskou bojovností a zlepšenou hrou zápas otočila.

„Trenér mi říkal, ať do toho vlítnu, tak jsem ho poslechla a rozjela to hned od začátku. Zvolili jsme dobrou taktiku, takže to bylo dobré. Byl to důležitý bod, takže jsem moc ráda, že jsem to zvládla,“ oddechla si Grofová.

Domácí tým ale dál bojoval. Ke skvělému výkonu se rozehrála Kukulková. Slovenská reprezentantka zvládla lépe koncovku prvního setu duelu s Partykovou a pak byla stále o krok napřed. Zvítězila 3:1 a srovnala stav utkání.

Hodonín měl v závěru utkání papírově výhodnější vylosování. Australanka Min Hyung Jee však měla s Blaškovou hodně práce. Sice s přehledem vyhrála úvodní set, ale pak se domácí hráčka dostala do správného tempa, vyhrála dva sety a chyběly jí dva míčky v setu čtvrtém k tomu, aby zápas vyhrála. Skvěle rozehraný duel nedotáhla, po velkém boji slavila hodonínská jednička.

„Byla jsem silná na servisu, to je vždy hodně důležité, protože jen tak se dostanete do své hry. Možná kdybych vyhrála druhý set, byl by zápas jednodušší. Ale najednou jsem prohrávala a byla jsem trochu v šoku. Podařilo se mi změnit taktiku, a nakonec zápas vyhrát,“ líčila australská reprezentantka.

Celek ze Slovácka dovedla k titulu Grofová. S Polákovou sice prohrála na loňském mistrovství republiky v Havířově, v neděli ale uspěla zkušenější stolní tenistka, která odpálila mistrovské oslavy.

Hodonín je znovu šampion, jeho nadvláda trvá.