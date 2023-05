Hodonínská nadvláda v ženské extralize stolního tenisu trvá. Svěřenkyně trenéra Jaroslava Mikesky proti Moravskému Krumlovu zvládly i venkovní odvetu, stejně jako doma zvítězily ve druhém finále po velkém boji nejtěsnějším rozdílem 5:4 a získaly již šestnáctý mistrovský titul.

Stolní tenistky Hodonína ovládly extraligu žen a získaly šestnáctý titul. | Foto: ping-pong.cz

„Bylo to opravdu neskutečně těžké finále, protože jsme věděli, že soupeřky mají téměř jisté tři body díky Chien Tung-Chuan a my nesmíme moc chybovat. Vlastně jen jednou v utkání. Doma nám to vyšlo, ale tady odvracela Karin mečboly a kdo ví, jak by to celé dopadlo, kdyby ji Čerňavská porazila. Ale nestalo se a já musím celý tým pochválit za skvělé výkony nejen ve finále, ale v průběhu celé sezony. Naši neskuteční fanoušci si další titul určitě zasloužili,“ prohlásil na svazovém webu šťastný hodonínský trenér Jaroslav Mikeska.

Jeho tým tak další trofejí stvrdil nadvládu v českém ping-pongu, zároveň ale pokazil loučení své bývalé hráčky Lenky Harabaszové s kariérou.

Někdejší reprezentantka před zahájením odvetného utkání předstoupila před fanoušky, v dresu Moravského Krumlova odehrála poslední utkání.

Dostala kytku od nové posily týmu Hany Kodetové, která si při slavnostním nástupu symbolicky oblékla klubový dres.

Harabaszová si ale bod proti Hodonínu nepřipsala. V bouřlivé kulise, o kterou se starali fandové obou týmů, nejprve podlehla Partykové 1:3 na sety.

Baráž zrušena! Házenkářky Hodonína slaví postup, po roce se vracejí do MOL ligy

Druhou dvouhru zvládla lépe Chien Tung-Chuan, když si stejným poměrem poradila s Grofovou.

Utkání se i dál vyvíjelo podle papírového scénáře, když hostující obranářka Ševčíková porazila Čerňavskou a Chien Tung-Chuan i podruhé srovnala vítězstvím nad Partykovou. Překvapením nebyla ani výhra Ševčíkové nad Harabaszovou.

Klíčové chvíle přišla za nerozhodného stavu 3:3. Grofová v rozhodující páté sadě prohrávala s Čerňavskou 6:10. Heroickým výkonem a šesti body v řadě ovšem duel zvrátila na svoji stranu a uštědřila domácím tvrdý direkt.

Za stavu 4:3 pro Hodonín utkání gradovalo dvěma souběžně hranými skvostnými bitvami, kýžený pátý bod na stranu favorita po další pětisetové bitvě s Harabaszovou přidala hrdinka klíčových okamžiků Karin Grofová.

Partyková už ani svůj zápas nedohrála a společně se všemi hráčkami se radovala ze zlata.

Po více než třech hodinách tvrdého boje se tak v krumlovské hale zrodil další výjimečný okamžik hodonínských stolně-tenisových dějin.

Extraliga žen ve stolním tenisu

2. finále: TT Moravský Krumlov – SKST PLUS Hodonín 4:5. Konečný stav série: 0:2.

Výsledky: Harabaszová – Partyková 1:3 (-5,-8,8,-10), Chien Tung-Chuan – Grofová 3:1 (-8,4,4,6), Čerňavska – Ševčíková 0:3 (-4,-6,-5), Chien Tung-Chuan – Partyková 3:0 (9,8,9), Harabaszová – Ševčíková 0:3 (-8,-9,-8), Čerňavska – Grofová 2:3 (3,-8,8,-8,-10), Chien Tung-Chuan – Markéta Ševčíková 3:0 (7,6,9), Jekaterina Čerňavska – Natalia Partyková 3:2 (-10,9,-7,4,w.o.), Harabaszová – Grofová 2:3 (-5,6,-9,13,-5)