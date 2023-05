Zvládly strhující úvodní finálovou bitvu s Moravským Krumlovem, epické drama. Svěřenkyně trenéra Jaroslava Mikesky jihomoravského rivala před vlastním publikem přetlačily 5:4 a jen jediná výhra je dělí od obhajoby mistrovského titulu. Odveta se na Znojemsku hraje příští sobotu, kdy může slovácký celek slavit.

První finále extraligy žen v roce 2023 | Video: Libor Kopl

„Nenecháme si to vzít,“ slibuje fanouškům Natália Partyková.

Polská reprezentantka prochází se svými spoluhráčkami sezonou bez klopýtnutí. Vítěz základní části doposud ztratil jediný bod, když remizoval s Hradcem Králové 5:5. Jinak drtil jednoho soupeře za druhým, Moravský Krumlov zdolal 6:1 a 6:2.

Sobotní finále ale nabídlo daleko napínavější podívanou, mnohem vypjatější bitvu.

„Pro nás to byl těžký zápas,“ souhlasí Partyková.

Úvod utkání slováckému celku nevyšel. Partyková nestačila na Tung - Chuan Chien a následně Grofová podlehla veteránce Harabaszová, která se ve finále proti bývalému klubu loučí s aktivní hráčskou kariérou.

„Lenka už končí podruhé, takže by mě nepřekvapilo, když bude pokračovat i v další sezoně,“ usmívala se čtyřnásobná paralympijská vítězka.

„Lenka se jako vždycky skvěle připravila. Hrála svůj nejlepší ping-pong v letošní sezoně, fakt skvěle. Byla pro nás opravdu těžká soupeřka,“ říká hodonínský trenér Jaroslav Mikeska.

Zdroj: Libor Kopl

Pozvolný obrat domácích šampionek nastartovala obranářka Ševčíková, jež udolala Rusku Čerňavskou.

Třetí bod na stranu hostí po pětisetové řežbě s Grofovou přidala Asiatka Chien, Hodonín však třemi úspěšnými dvouhrami v řadě dokázal výsledek otočit. Ševčíková sice pak podlehla výborné Chien, ale Partyková otočila zápas s ex-hodonínskou Harabaszovou a euforie na hodonínské lavičce i zaplněných tribunách jenom tryskala.

„Jsem moc ráda, že jsme utkání zvládly. Nebylo to vůbec jednoduché,“ uvedla Partyková.

„Počítáme s tím, že Číňanka může udělat tři body a máme takovou rezervu, že jejich dvojka s trojkou mohou udělat ještě jeden. Tentokrát ho zvládli už v první sérii, takže jsme to měli těžké, ale holky se s tím popasovaly skvěle,“ prohlásil Mikeska.

„Všichni počítají s tím, že Číňanka vždycky udělá tři body, takže nemáme moc prostoru na další chybu, I když Karin prohrála hned na úvod, i tak jsem to zvládly,“ oddechla si Partyková.

Rodačka z Gdaňsku zajistila Hodonínu finálové vedení 1:0.

Druhý duel, po němž obhájkyně trofeje mohou poosmé za posledních deset let zvedat nad hlavu pohár pro mistryně republiky, je na programu v sobotu 13. května od osmnácti na stolech Moravského Krumlova.

Hodonínští věří, že jim i ve venkovním utkání pomohou oddaní příznivci. Sobotní duel jich dorazily tři stovky.

„Jsem rád, že přišlo tolik. Skvělou atmosféru pomohli vytvořit i fanoušci z Moravského Krumlova. Bylo to atraktivní utkání, lidem se muselo líbit,“ ví Mikeska.

Finále extraligy žen ve stolním tenisu -

1. zápas: SKST PLUS HODONÍN – TT MORAVSKÝ KRUMLOV 5:4, Stav série: 1:0.

Výsledky: Natalia PARTYKOVÁ – CHIEN Tung-Chuan 0:3 (-8,-7,10), Karin GROFOVÁ – Lenka HARABASZOVÁ 2:3 (8,-6,-5,8,-5), Markéta ŠEVČÍKOVÁ – Jekaterina ČERŇAVSKA 3:1 (8,-9,10,4), Karin GROFOVÁ – CHIEN Tung-Chuan 2:3 (-6,2,-8,13,-8), Natalia PARTYKOVÁ – Jekaterina ČERŇAVSKA 3:1 (8,6,-8,3), Markéta ŠEVČÍKOVÁ – Lenka HARABASZOVÁ 3:0 (9,6,12), Karin GROFOVÁ – Jekaterina ČERŇAVSKA 3:0 (7,4,5), Markéta ŠEVČÍKOVÁ – CHIEN Tung-Chuan 0:3 (-7,-2,-8), Natalia PARTYKOVÁ – Lenka HARABASZOVÁ 3:1 (-4,9,10,7).

Další program finále play off

Sobota 13. května v 18.00: TT Moravský Krumlov – SKST PLUS Hodonín (2. utkání)

Pátek 19. května v 18.00: SKST PLUS Hodonín – TT Moravský Krumlov (případné 3. utkání)