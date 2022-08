Přestože dva olympijští vítězové dlouhodobě vládnou české scéně, mistrovství titul získal Kostelecký naposledy v roce 2017, Lipták ještě o rok dřív. „ Říkal jsem si, že je to skoro po roce od Tokia a vypadá to, že v poslední dvojici stále zůstáváme my dva, ale tak to není. Ostatní kluci ve finále taky nejsou žádní nazdárci, umějí střílet a není jednoduché se prokousat přes semifinále,“ upozornil Kostelecký, který žije v Holasicích na Brněnsku.

Od jejich olympijské finálové pohádky v japonském Tokiu uplynul rok 29. července. „K výročí jsem dal Jirkovi flašku rumu, on mi doutníky a říkali jsme si, že je to jako manželství. Sice každý máme doma ženu, ale asi to budeme tak tradičně slavit. Samozřejmě by si měl člověk připomínat takové věci jednou za rok,“ uvedl sedmačtyřicetiletý Kostelecký, který má olympijské zlato z Pekingu v roce 2008.

O sedm let mladší Lipták dosáhl největšího úspěchu kariéry loni v Tokiu, ovšem příliš se za tímto milníkem neohlíží. „Nežiju z toho, jsem spíš skromný, ani si nepřipadám jako olympijský vítěz, už je to daleko. Sice jsme si devětadvacátého července s Davidem zavolali, spousta lidí mě kontaktovala, ale jsou to jen pěkné vzpomínky, život jde dál. Člověk nic zadarmo nemá, musí se snažit dál. Jsem rád, že jsem něco dokázal, ale nedělá to ze mě nesmrtelného,“ pronesl Lipták, který žije v Rajhradicích na Brněnsku.

Příští středu odstartuje v kyperské Larnace evropský šampionát, kde pro brokové střelce začíná olympijská kvalifikace do Paříže v roce 2024. „Hlavní část začne příští rok v lednu svěťákem v Maroku, ale už teď dostanou zlatý a stříbrný místa na olympiádě. Pokud ovšem budou z jednoho státu, získá ho pouze první, druhý musí bojovat na příští akci,“ vysvětlil Lipták.

Ukazuje republikový titul, v jaké jsou čeští střelci formě? „Jsem hrozně rád, že jsem mohl vyhrát domácí titul pro Duklu, které jsem vděčný za všechno, co do mě vkládá. Ovšem že se mi tady střílelo docela dobře, nic neznamená, můžu být na Evropě poslední. Bylo by fajn, kdyby česká střelba měla hned na prvním závodě jedno místo na olympiádě, ale není to tak jednoduché. Možná to budeme honit na poslední chvíli příští rok, nebo kvótu nikdo nezíská, i to se v našem sportu může poměrně lehce stát,“ poznamenal Kostelecký.

Společně s brněnskou dvojicí odcestuje na Kypr ještě Pavel Vaněk a všichni se postaví do týmového závodu. Brokaře následně čeká mistrovství světa v chorvatském Osijeku, které začíná 19. září. Tam už budou k dispozici čtyři olympijské místenky.

Na domácím šampionátu si vyzkoušeli nový formát soutěže, který bude i na olympiádě v Paříží. Do tokijského finále postoupilo šest nejlepší střelců z kvalifikace, v níž střelci absolvují 125 ran. Šestice pak odstřílela 25 terčů, poté vypadl nejhorší. To se postupně dělo vždy po dalších pěti pokusech až do poslední dvojice.

OŠIDNÉ SEMIFINÁLE

Nový model zahrnuje po stejné kvalifikaci nově semifinále, do něhož se probojuje osm nejlepších. „Mezinárodní olympijský výbor chtěl, aby střelecká federace vymyslela schéma se semifinále. Výhoda je, že postupuje osm lidí, rozdělí se do dvou skupin po čtyřech podle výsledků, v jedné jsou první, třetí, pátý a sedmý, ve druhé skupině pak druhý, čtvrtý, šestý a osmý z kvalifikace,“ přiblížil Lipták.

Na každého čeká patnáct terčů, po nichž vypadne ten s největším počtem chyb. Po dalších deseti terčích vypadne další a nejlepší dvojice z každé skupiny postupuje do finále. „Podle tokijského modelu se vypadávalo po pětadvaceti terčích, takže když střelec udělal na začátku dvě chyby, měl možnost to ještě uhrát. Když se vypadává po patnácti terčích, uděláte dvě blbé chyby a už nemáte prostor to napravit,“ srovnával Lipták.

Ve finále následuje dalších patnáct terčů, které vyřadí jednoho, pak deset a na nejlepší dvojici zbývá posledních deset terčů. „Logičtější mi přišel model v Tokiu. Rozdělení do semifinálových skupin nemusí být spravedlivé, v jedné může vypadnout někdo s větším nástřelem, zatímco ze druhé postoupí někdo s menším nástřelem. Ale spravedlnost ve sportu asi nejde hledat. Zažil jsem snad pět nebo šest finálových pravidel, už to neřeším. Vidím, že musím trefit víc než někdo jiný,“ přijal úděl Kostelecký.

V loňském finále světového poháru na Kypru se tenhle model českým střelcům vyplatil, Kostelecký byl první, Lipták druhý. Ten v květnu ovládl světový pohár v ázerbájdžánském Baku. „Možná mi to vyhovuje, ale nebaví mě to,“ podotkl Lipták.

Kostelecký měl jako předseda komise sportovců u evropské federace možnost finálové schéma ovlivnit, což také učinil. „Když tvořili pravidla na nový cyklus, přizval mě ruský předseda světové federace Lisin na zasedání exekutivy do Polska. Chtěli, aby se první den střílelo sedmdesát pět terčů a druhý den pokračovalo jen čtyřiadvacet nejlepších. To bychom třeba letěli do Peru a druhý den domů. Podařilo se mi je přemluvit, aby to nedělali, na oplátku jsme uzavřeli nepsanou dohodu, že zůstane kvalifikace na sto dvacet pět terčů, ale formát finále necháme na něm,“ pravil Kostelecký.

Střelci sice protestují, ale do dalších her se nic nezmění. „Podle mě nám nechtěl uškodit, považuje to jako lepší variantu. Dodržel slib, z toho pohledu to bylo trochu politické rozhodnutí. Ovšem na podzim jsou volby a nejsem si jistý, že ruský předseda post obhájí, i když kandiduje na kyperský pas. Možná vyhraje Ital a pro hry v Los Angeles se vrátí finále jako v Tokiu. Na Paříž už to nejde,“ dodal Kostelecký.