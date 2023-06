Světová hokejbalová elita míří do Hodonína. Tradiční hokejové město od neděle hostí mistrovství světa v hokejbale 3 na 3, které vyvrcholí před kamerami O2 TV Sport finálovými duely v neděli 2. července. Na šampionátu se představí týmy z Česka, Slovenska, Kanady, Finska, Velké Británie, Francie, Indie či Spojených arabských emirátů.

Hodonín hostí světový šampionát v hokejbale 3 na 3. | Foto: facebook Mistrovství světa v hokejbale 3na3 Hodonín 2023

Mezinárodní turnaj, který naposled hostila Kanada, se odehraje ve dvou hodonínských halách. Kategorie hráčů do devatenácti let, do jedenadvaceti let a žen se odehrají ve sportovní hale TEZA v ulici Lipová alej. Především ženská kategorie slibuje zajímavou podívanou, neboť každý rok atraktivnější.

Zimní stadion Václava Nedomanského pak hostí kategorie mužů a Masters +38 let, které nabídnou souboje dvou nejprestižnějších kategorií v trojkovém hokejbale. Divákům se představí známá hokejbalová jména, ale také několik hráčů ze slavné hokejové NHL, a to v obou kategoriích.

Slavnostní zahájení je na programu v neděli od pěti hodin odpoledne. V kulturním programu zahraje kapela Easyline, na kterou naváže vystoupení kantilény. V šest hodin večer se mohou návštěvníci těšit na slavnostní nástup všech účastníků šampionátu. Organizátoři připravili i doprovodný program, který nabízí šlapací káry, skákací atrakce pro děti, hokejové dovednosti a stolní hokeje Stiga.

Česká reprezentace obhajuje dvojici stříbrných medailí z posledního mistrovství, které se konalo v Kanadě. Mužský ani ženský tým tenkrát ve finálovém boji nevyzrál na domácí Kanadu.

Ambasador hokejbalového šampionátu na jihu Moravy je nejlepší střelec československé hokejové historie Milan Nový.

Závěr týdenního turnaje odvysílá v přímém přenosu televizní stanice O2 TV Sport. „Šampionát v hokejbalu tři na tři je velká událost, která má navíc mezinárodní přesah. Odvysíláme semifinále a finále daných kategorií, první přímý přenos čeká na diváky O2 TV Sport v sobotu 1. července od 13:55 hodin,“ uvedl pro televizní web výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay.