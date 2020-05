Stále teprve sedmnáctiletý talent české házené nastřílel v posledním ročníku mezinárodní MOL ligy celkem 126 branek. Z hodonínských hráček byla úspěšnější pouze kanonýrka týmu Nikola Kalinová se 137 přesnými zásahy. Charlotte Cholevová však už další góly ve slováckém dresu nepřidá. Baník Most ji totiž ohlásil na svých webových stránkách jako novou posilu pro příští sezonu.

„Charlotte je považována za jeden z největších házenkářských talentů současnosti a k nám do Mostu přichází na jakousi zkoušku na rok a půl,“ uvedl Rudolf Jung, manažer DHK Baník Most.

Pro odchovankyni ostravské házené je to další významný krok v kariéře. V Hodoníně sbírala zkušenosti v nejvyšší soutěži, s Mostem může nakouknout i do pohárové Evropy. „Otázka mého přestupu byla nějaký čas otevřená, protože jsem měla nabídky i z jiných klubů, ale ani jsem nakonec nijak zvlášť neváhala, Most mi přišel jako nejlepší volba. Doufám, že tady budu mít větší šanci se ukázat a zahrát si i lepší soutěže,“ poznamenala Cholevová.