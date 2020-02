Odveta je na programu 13. února. „Jde o nejlepší výsledek, jakého jsme mohli za daných podmínek dosáhnout,“ poznamenal trenér Hodonína Jaroslav Mikeska.

BEZ ASIJSKÉ OPORY

V duelu sice postrádal hongkongskou oporu Ng Wing Namovou, která bojovala ve své vlasti v národní kvalifikaci o mistrovství světa, ovšem Tarnobřehu scházely dvě hráčky. „Když jsem viděl sestavy obou družstev, říkal jsem si, že můžeme dva body urvat,“ podotkl Mikeska.

Postup do semifinále vypadá spíš jen jako zbožné přání. Hodonín se ovšem v odvetě může těšit na pomoc Wing Namové. „Když se vše sejde, může to vyjít. Ale vzhledem k poměru setů tam musíme vyhrát nejspíš 3:1, což bude dost obtížné,“ prohlásil lodivod hodonínského celku.

Bez ohledu na výsledek odvetného klání jeho svěřenky znovu zanechaly v nejprestižnější evropské soutěži výraznou stopu. Postoupily ze skupiny, přičemž trápily i nejlepší evropské celky jako právě Tarnobřeh nebo Linec. „Na normální zápas extraligy dojde třeba deset lidí, na každý duel Ligy mistryň je plno, tedy zhruba tři sta lidí. Jde vidět, že naše fanoušky soutěž baví,“ vyzdvihl Mikeska.

PŘEKLADAČ NENÍ TŘEBA

K dispozici má hned kvartet cizinek. Kromě zmíněné Wing Namové také Korejku s australským pasem Jee Hjung Minovou, k nim polskou reprezentantku Natalii Partykovou a Ukrajinku Solomiju Bratejkovou. „Tým si na rozdíl od minulého roku sedl. Loni jsme měli problém s tím, že Číňanka Ruichen Guo nemluvila anglicky. Komunikace s ní vypadala všelijak. Snažili jsme se dorozumět přes Google Translator (internetový jazykový překladač společnosti Google pozn.red). Tentokrát problém není, protože Korejka a hráčka z Hongkongu umí anglicky a zbylé mluví česky,“ liboval si Mikeska.

Za Hodonín hrají taky dvě mladé pušky, šestnáctiletá Linda Záděrová a o pět let starší Markéta Ševčíková, která okusila i čtvrtfinále Ligy mistryň, obě klání ovšem prohrála. „Předvedla, co umí, soupeřky byly o dost lepší,“ sdělil Mikeska. O jeden bod se postarala Partyková, která zdolala třiatřicátou hráčku světového žebříčku Wu Yue 3:1 na sety. „Důležitá byla třetí sada. Do té doby jsem měla problémy s příjmem, ale pak se dostala do své hry. Jde o skvělou hráčku, takže šlo o hodně cenné vítězství,“ uvedla Partyková.

Na domácí scéně hráčky Hodonína dlouhodobě vládnou, v tomto ročníku jsou v extralize o čtyři body za Břeclaví, ale mají zápas k dobru. Hodonín ovšem zatím nenasazuje svou nejsilnější sestavu. „Kvalita je na naší straně, když tam pošleme nejlepší možný výběr,“ vyjádřil se Mikeska.