Tornádo mu sebralo střechu nad hlavou. Zápasník Bartošík byl na ME pátý

Po téměř patnácti měsících, během kterých byl zápasnický sport tzv. „vypnutý“, přinášíme sportovním přátelům a fanouškům hodonínského zápasu skvělou zprávu. Člen oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín, Filip Bartošík, dokázal v bulharském městě Samokov na Mistrovství Evropy kadetů v zápase řecko-římském (věková kategorie do 17 let) vybojovat ve váze do 51 kg senzační páté místo.

Úspěšný hodonínský zápasník Filip Bartošík se svým trenérem Lubomírem Jurmanem. | Foto: TJ Sokol Hodonín

Tohoto významného výsledku dosáhl hodonínský borec stále ještě v době, kdy byly všechny české svazové soutěže zakázány, a tak Bartošíkovi musel k rozzápasení se, stačit pouze jeden mezinárodní turnaj „Croatia Open“, který se konal pod patronací Mezinárodní zápasnické federace v chorvatském hlavním městě Záhřebu. "Už na chorvatských žíněnkách Bartošík ukázal, že ho jeho trenér Lubomír Jurman výborně připravil," uvedl organizační pracovník a trenér oddílu zápasu TJ Sokol Hodonín Jiří Baják. Bartošík, který je v kadetské kategorii teprve prvním rokem, se totiž s velkým přehledem probojoval až k finálovému utkání proti domácímu reprezentantovi, Renato Osmanoviči. "Toto dramatické utkání skončilo po čtyřech minutách nerozhodně deset ku deseti, a tak o vítězi rozhodlo pravidlo posledního dosaženého bodu, které odsunulo hodonínského sokola na stříbrnou pozici," popisuje Baják. Uloupená sezona je pryč. Basketbalisté Jiskry čekají ztráty a myslí na play-off Přečíst článek › Velmi suverénně si Bartošík počínal i ve vyřazovacích bojích na evropském šampionátu, kde v prvním kole přesvědčivě porazil o osm bodů na technickou převahu Maďara, Mate Leventeho, se kterým mimo jiné provedl dvě bleskurychlé točené záruče. Žádnou šanci nenabídl hodonínský šikula ani svému druhému soupeři, Dominiku Partykovi z Polska, kterého porazil pět tři na body. V tomto utkání, které měl Bartošík pod kontrolou, úspěšně použil vytlačovací techniku, jíž se proslavil trojnásobný olympijský vítěz Alexandr Karelin. "V semifinálovém souboji proti pozdějšímu celkovému vítězi, Borislavu Kirilovi, začal Bartošík velmi dobře, když se po vytlačení Bulhara dostal do vedení. V průběhu dalšího boje se však ukázalo, že být o rok starší je v této věkové kategorii velkou výhodou," říká Baják. Zkušenější a fyzicky vyspělejší bulharský reprezentant jasně zvítězil na body. I přes prohru byl pro Bartošíka velkým zážitkem souboj o bronzovou medaili, ve kterém se utkal s Parvizem Dadashovem z Ázerbájdžánu. "Zápasníci z kavkazských států totiž dlouhodobě patří v dorosteneckých kategoriích mezi světovou špičku a pravidelně přináší nové zápasnické techniky a kombinace. Možnost utkat se s těmito borci je však z geografických důvodů značně omezená, a tak si tyto souboje středoevropani řádně užívají," prohlásil Baják. Bylo mi do breku, ozvali se i spoluhráči z Washingtonu, říká pomocník Kempný Přečíst článek › Cenným pátým místem si Bartošík navíc vybojoval účast na světovém šampionátu, který se koná na konci července v nedaleké Budapešti, kde bude mít Filip jistě mnoho fanoušků. "Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali Filipu Bartošíkovi za vzornou reprezentaci a popřáli mu do dalších bojů, které ho čekají nejen na žíněnce, mnoho štěstí. Rodina Bartošíkova, žijící v hodonínské městské části Pánov, totiž patří do nemalé skupiny postižených, kterým tornádo sebralo střechu nad hlavou," dodal Baják.