Atleti AK Hodonín patří k nejvíce postiženým sportovním klubům, přírodní katastrofa zanechala na jejich stadionu spoušť. „Škody jsou veliké. Celá dráha je úplně rozsekaná, zničené je doskočiště na výšku i klece na vrhačské disciplíny. Nemáme to ještě přesně vyčíslené, ale bude to obrovský ranec. Oprava dráhy bude stát odhadem tak okolo osmi milionů,“ povzdechl si místopředseda klubu Zdeněk Lípa.

V souvislosti s napáchanými škodami se nabízí otázka, jestli bude klub vůbec schopný za rok uspořádat mistrovství republiky, které jim bylo nedávno přiděleno. „Nechci teď dělat žádné závěry, abych pak nebyl za blbce. Jisté je, že jsme museli zrušit letošní mezistátní utkání juniorů, které se přesouvá do Brna. Věřím ale, že jsme schopni dát všechno dohromady pro příští rok. Už jsme pořádali v minulosti mistrovství republiky družstev nebo závodníků do 22 let, ale seniorský šampionát by byl u nás poprvé. Byl by to veliký svátek, měly by přijet všechny hvězdy české atletiky,“ připomněl Lípa, že domácí šampionát v roce 2022 by měl být pro všechny reprezentanty generálkou před mistrovstvím světa v americkém Oregonu.

Šťastnější byli během řádění přírodních živlů v nedaleké Břeclavi, kde se dočkají české atletické elity už letos, protože 5. září hostí místní Lokomotiva mistrovství republiky družstev mužů a žen. „Pokud vím, tak na našem stadionu napáchalo tornádo jen nějaké drobnější škody. Nic zásadního, co by omezilo provoz na stadionu. Ostatně už tuto středu je u nás regionální kolo mládežnického závodu Čokoládová tretra,“ uvedla trenérka Klára Klimovičová.