Byla to odveta se vším všudy. O týden dřív Hodoňanky na vlastní palubovce podlehly Plzni 23:29. Na západu Čech však podaly výrazně lepší výkon a stejného soupeře tentokrát přestřílely o pět gólů.

„Konečně jsme se dokázali soustředit celých šedesát minut. Hru jsme měly postavenou na obraně, podařilo se nám eliminovat střílející spojky soupeře. A co prošlo, to pochytala skvělá brankářka Zichová. Výborně zahrála i dirigentka Kalinová, ale absolutorium zaslouží všechna děvčata,“ pochvaloval si po utkání trenér Antonín Střelec.

Jeho tým se dočkal první výhry v sezoně až ve čtrnáctém zápase. „Několikrát jsme byli blízko, ale náš velmi mladý tým nezvládl koncovky zápasů. Nesouhlasím ale s tím, že bychom byli nejslabší tým v soutěži. Věřím, že ještě potrápíme řadu soupeřů. Výhra v Plzni by měla děvčata povzbudit. Bylo vidět, že to pro ně byla úleva. Velké oslavy ale po cestě domů neproběhly, na to byly všechny hráčky příliš unavené, protože ze sebe vydaly vše,“ poznamenal Střelec.

Před sezonou vedení klubu vyhlásilo, že by chtělo hrát v letošním ročníku důstojnější roli než v předchozí nováčkovské sezoně. Dosavadní výsledky tomu však příliš nenasvědčují. "Hned na začátku soutěže se nám rozsypala základní osa týmu. Odešla Gärtnerová, zranila se Kalinová. To mladý tým s věkovým průměrem pod dvacet let zasáhlo. Naše výkony jdou ale nahoru. Chceme nejvyšší soutěž především udržet, protože tento tým má určitě budoucnost," prohlásil hodonínský kouč.

Pokud však jde o udržení v MOL lize, tak je současná situace poněkud zvláštní. Přesně daný systém dalšího průběhu soutěže totiž dosud neexistuje, házenkářský svaz zatím klubům neoznámil, co bude po skončení základní části. "Nikdo neví, jakým způsobem se sezona dohraje. My se tím však nechceme nijak zatěžovat. Musíme se pokusit udržet v kontaktu se spodkem tabulky a případně se pokusit o nějaký překvapivý výsledek proti některému z favoritů," doplnil Střelec.

Další duel čeká hodonínské házenkářky v sobotu od 17 hodin ve Zlíně, který je v tabulce předposlední a má na svém kontě jen o bod víc. Dá se tedy očekávat velká "bitva na Moravském poli".