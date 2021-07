Tak jako všechny ostatní celky je zmrazila pandemie koronaviru. „Je to zvláštní pocit. Dlouho trvalo, než jsme se dostali na vyšší úroveň a tým se sehrál. Teď po covidu je vidět, že se začíná zase od znova. Musíme si zvykat na míč, nevíme, kolik lidí do toho vůbec půjde. Takhle to však samozřejmě mají všichni. Nepředpokládám, že by přes opatření někdo tajně trénoval,“ prohlásil kapitán Jihomoravanů Lukáš Rubecký.

Z aktuálního ročníku se stihla odehrát pouhá čtveřice kol. Pak soutěž skončila. „Celkem jsme si užili první sezonu po postupu a o to víc se těšili na druhou. Byli jsme lépe připraveni, věděli, do čeho jdeme a kluci si zvykli na vyšší rychlost. Najednou se to celé zhatilo, práce za několik let. Teď to musíme dát zase dohromady,“ posteskl si trenér Josef Ingr.

I jejich premiérový ročník ovlivnila protipandemická opatření. Kyjovanů se však pro jednou nedotkla. „Odehrálo se všechno až na play-off. My skončili na devátém místě, ze kterého se nepostupovalo ani nesestupovalo, takže pro nás sezona opravdu skončila řádně. Nakonec nás i lehce mrzelo, že jsme se do vyřazovacích bojů nedostali,“ zavzpomínal.

V klubu už pomalu spřádají plány na další ročník. „Něco přes měsíc trénujeme. Osa týmu chodí, ale zase teď bylo zkouškové, takže někteří chyběli. Máme za sebou přátelák s Hodonínem, který jsme prohráli. Nastoupili mladší kluci, tak si to aspoň vyzkoušeli. Je to těžké, mnohé týmy se zatím ještě nesešly. Snažili jsme se domluvit zápasů víc, ale nepodařilo se. Rádi bychom se do toho přes léto dostali,“ sdělil kouč.

GALEJE V SRPNU

Na předsezonní galeje se jeho svěřenci nalodí začátkem srpna. Nový ročník by měl začít v září. „Chceme nakouknout do play-off. Minimálně to první kolo je naším cílem. Uvidíme, co hráčům povolí zdraví a jak se sezona vyvine. Někteří teď určitě skončí, naštěstí je můžeme doplnit dorostenci,“ ujistil.

To pětatřicetiletý kapitán Rubecký určitě zůstává. „Chci hrát do čtyřiceti i když teď už mám motivaci spíš kvůli dceři, která také hraje. Díky sportovní rutině se mi přes pandemii nějak podařilo udržet, uvidíme, jak se budou cítit ostatní. Pocit z pohybu na palubovce je každopádně diametrálně odlišný, než si jen tak zaběhat. V sezoně kvůli tomu očekávám spoustu zranění,“ varoval bývalý hráč Olomouce nebo Zlína.

Kromě úpadku fyzičky byly uplynulé měsíce náročné také psychicky. „Nastaly situace, kdy chtěl někdo skončit a my mu říkali, ať to aspoň zkusí a uvidí. Byla by přece škoda, aby dvaadvacetiletý kluk přestal hrát jen kvůli tady té blbé době. Museli jsme navzájem víc komunikovat. Samozřejmě to dopadlo na všechny. Jednu dobu člověk nemohl nic než jen koukat doma na televizi. Jako trenéři jsme zvyklí být stále mezi lidmi, něco podnikat. To se všechno vyplo. Nejdřív to nebylo špatné, člověk si pořádně odpočinul. Teď se každopádně těšíme, až to zase začne,“ vyhlásil kyjovský lodivod.

Do finančních potíží by klub po pandemii zabřednout neměl. „Asi nás to poznamená a nebudeme hýřit penězi, ale zase jsme něco ušetřili, když teď nebyly náklady. Uvidíme, kolik hráčů zůstane a jaké budou dotace. Je to ošemetné, ale nemyslím, že ztroskotáme na penězích a zavře se krám,“ uzavřel Ingr.

JAROSLAV GALBA