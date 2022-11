O světovém významu akce hovoří i mnohočetná startovní listina. „Letošních her se účastnilo šest stovek závodníků z dvaasedmdesáti různých zemí. Konkrétně v naší disciplíně, kterou je autoslalom, startovalo pětadvacet dvoučlenných týmů z různých zemí,“ uvedl Šurýn, jenž u nás startuje pod sponzorem Motokáry Hodonín.

PODÍVEJTE SE: Lanžhot se loučil prohrou. Podzim je velký neúspěch, smutní Hílek

Dle pravidel musí být posádka autoslalomu složená ze smíšené dvojice. „Jel jsem s Dagmar Kamas Bělíkovou, která se autoslalomu věnuje. Do Francie nás vyslal Autoklub České republiky, ale žádnou kvalifikaci jsme neabsolvovali. Stěžejní je přihláška, následně se přihlíží k výsledkům závodů,“ prozradil.

Hodonínská posádka vstoupila do závodu základních skupin ve čtvrtek. „V základní části každá posádka jela osm jízd, které se sčítaly. Vsadili jsme na jistotu, protože do osmifinále postupovalo šestnáct nejlepších týmů. Náš cíl jsme splnili, po základní části jsme byli devátí,“ ohlédl se Šurýn.

Osmifinále už probíhalo vyřazovací formou. „Jedná se o klasického pavouka jako v hokeji. Formát závodu byl zajímavý, protože slalom se jel paralelně. Vždycky startovaly dvě auta vedle sebe a jely na zrcadlově obrácené trati. Diváci si souboj jeden na jednoho užívali. Osmifinálový souboj s Belgií jsme zvládli, vsadili jsme na čistou jízdu,“ vysvětlil důvod postupu.

VIDEO: Hořava zpestřil ve Vlkoši hodové utkání. Byl u všeho, uznali domácí

Nedělní čtvrtfinále proti favorizovanému Německu bylo už nad síly českých reprezentantů. „Německo bylo od začátku velký adept na vítězství. Do čtvrtfinále jsme šli už trochu riskantně, byla to jediná možnost, jak se před soupeře dostat. To se nám však nepovedlo, takže jsme vypadli. Malou útěchou bylo, že nás vyřadil pozdější vítěz. S přihlédnutím k celkovým časům jsme skončili na šestém místě z pětadvaceti zemí,“ dodal spokojeně Šurýn.

Specialitou závodu byl i netradiční automobil. „Startovali jsme s elektrickým vozem, který zajišťoval pořadatel. Pro všechny byl jeden identický vůz – Opel Corsa, který byl složený speciálně pro rally. Pro nás se jednalo o novinku, běžně nezávodíme s elektrickým vozem. Ale už před akcí jsme se na nové auto připravili,“ netajil.